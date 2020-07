La Vieja Guardia supera récord de reproducciones en Netflix

La vieja guardia - 73% se estrenó en Netflix el pasado 10 de julio y desde entonces solo la hemos visto cosechar éxitos en la famosa plataforma de streming. La aventura de corte dramático y fantasioso se abre paso por encima del resto de títulos, logrando escalar hasta los primeros puestos del Top 10 internacional. La empresa líder en streaming rara vez comparte los números vinculados a la plataforma, sin embargo, con La Vieja Guardia ha hecho una excepción debido a su impresionante récord vencido. A través de sus redes sociales, Netflix publica la noticia de que posiblemente se convertirá en uno de sus lanzamientos más notables. Sigue leyendo para tener todos los detalles.

No te pierdas: La Vieja Guardia | Top de críticas, reseñas y calificaciones

La Vieja Guardia fue dirigida por Gina Prince-Bythewood , con un guión de Leandro Fernandez y Greg Rucka, que a su vez se inspira en la popular novela gráfica homónima; es protagonizada por Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Harry Melling y Matthias Schoenaerts. Nos presenta la historia de Andy, la líder de un grupo encubierto de guerreros unidos con una misteriosa incapacidad para morir que han luchado por proteger al mundo de los humanos durante muchos siglos. Cuando el equipo es reclutado para asumir una misión de emergencia y sus habilidades extraordinarias quedan expuestas repentinamente, harán todo lo posible para eliminar la amenaza de aquellos que buscan replicar y obtener dinero con sus increíbles poderes.

Esta aventura para la pantalla de Netflix es lo suficientemente entretenida como para no dejarla pasar. Desde el principio podemos notar sus intenciones de concebir una franquicia efectiva para sus personajes; en estos tiempos Hollywood ya no apuesta por las ideas de una sola entrega, sino por aquellas que permitan secuelas y atraigan una sólida base de fans que ofrezcan su dinero muy de vez en cuando. En este sentido, La Vieja Guardia se prepara para dar mucho más; el final observado ya nos prepara para algo más grande, y la gente ya se siente muy preocupada por el destino de estos personajes que conocieron hace tan solo algunas semanas atrás.

Netflix está muy consciente de lo que ha hecho con La Vieja Guardia, una cinta de aventuras cuyo destino es convertirse en la saga que tanto ha necesitado. La empresa de vez en cuando invierte en proyectos que aspiren a más y que otros estudios no se atreverían ni a mirar, sin embargo, se quedan un tanto rezagados a la hora de aparecer ante el público. Con el éxito que ha logrado la cinta de Gina Prince-Bythewood es obvio que el gigante del streaming extenderá la historia hasta donde sea posible, justo como el tiempo presente lo exige. Aquí la publicación de la empresa en Twitter anunciando el récord de La Vieja Guardia, así como un pronóstico con mucho sentido.

Te invitamos a leer: Charlize Theron quiere un crossover entre John Wick y Atomic Blonde

THE OLD GUARD is breaking records! The Charlize Theron blockbuster is already among the top 10 most popular Netflix films ever — and Gina Prince-Bythewood is the first Black female director on the list.



The film is currently on track to reach 72M households in its first 4 weeks! pic.twitter.com/pM8vOTNa6m