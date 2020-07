Filtran imagen de Godzilla vs. Kong que muestra el tamaño descomunal del nuevo King Kong

Pocos duelos en la historia del cine reciente despiertan tanta curiosidad como el que veremos en Godzilla vs. Kong, cinta que enfrentará a dos de los monstruos más famosos de la historia del cine y de la cultura pop. Como parte del MonsterVerso de Legendary Pictures y Warner Bros. ya hemos visto a los dos titanes en películas individuales, pero el crossover que originalmente llegaría el 20 noviembre de este año, es el punto culminante de este universo cinematográfico.

Aunque un par de imágenes de baja calidad se han filtrado en el último año, hoy tenemos una imagen bastante clara de los dos titanes peleando, y lo que sorprenderá a muchos es que King Kong creció mucho desde la última vez que lo vimos en Kong: La Isla Calavera - 76%, donde su altura era de aproximadamente 30 metros, y ahora se ve casi del mismo tamaño que Godzilla, cuya altura en la última película es de 120 metros, de acuerdo con la Gojipedia.

Como Kong: La Isla Calavera está ambientada en la década de 1970, es posible que el gorila gigante haya crecido en el medio siglo que pasó, pero también puede tratarse de una exageración de la imagen para la venta de juguetes, pues la imagen proviene de una caja de juguete, de acuerdo con la cuenta de Twitter Kaiju News Outlet (vía Heroic Hollywood). Pueden verla a continuación:

Con todo y los tropiezos en el MonsterVerse, la saga todavía pretende lograr sus ambiciosas metas. El siguiente paso en el camino es el duelo entre Godzilla y King Kong, esperado desde que fue anunciado hace algunos años. Según rumores las cosas podrían marchar bastante bien para el filme porque un crítico que ha tenido la oportunidad de ver la cinta, la catalogó como la mejor de la franquicia.

El MonsterVerse se inauguró con Godzilla (2014) - 74%, un inicio hasta cierto punto flojo pero que reactivó el interés por los monstruos gigantes. Tres años después llegó a los cines Kong: La Isla Calavera, una entrega bien recibida por la crítica y el público. 2019 por su parte nos trajo Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%, un retroceso en calidad pero que obtuvo aplausos de parte de los fans de Godzilla y los kaijus.

Godzilla vs. Kong es dirigida por Adam Wingard (El Invitado - 90%, La Bruja de Blair - 35%, Death Note - 40%), quien en entrevista con el sitio Gormaru había revelado en 2017 que aumentaría el tamaño de King Kong (vía Comic Book):

Obviamente, creo que Kong evolucionará bastante porque ha estado en Skull Island durante algún tiempo desde la década de 1970. Sería interesante ver cómo luce en esta película, y tengo algunas ideas geniales de lo que quiero hacer con él. [...] Kong es definitivamente más grande ahora, y eso se sugiere en la última película, que todavía está creciendo. Hay muchas cosas por descubrir.

Resulta un poco exagerado que su crecimiento haya cuadruplicado su tamaño de 30 metros, esperemos que sea realizado con sutileza, y de no ser así, ¿a quién le importa realmente? Las personas solo quieren ver a dos gigantes golpeándose y destruyendo todo a su alrededor, así lo demostraron al dar su aprobación a Godzilla II: El Rey de los Monstruos.