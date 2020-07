Haruma Miura, el actor que interpretó a Eren en Attack On Titan, se suicida a los 30 años

Este sábado se encontró el cuerpo sin vida del actor japonés Haruma Miura, una estrella de cine que también fue reconocida por su trabajo en la televisión y teatro en el país nipón. De acuerdo con The Japan Times (vía Variety), las autoridades que lo encontraron en su domicilio declararon la tragedia como un suicidio por las evidencias encontradas. Según el reporte inicial de la policía, se encontró al actor en su vivienda ubicada en Tokio y fue llevado a un hospital donde se confirmó su deceso la mañana de este sábado. Varios medios como Kyodo News aseguraban que efectivamente se quitó la vida.



No te lo pierdas: 7 animes y mangas arruinados por Hollywood

Sin embargo, la causa de muerte del actor de 30 años fue luego revelada por las autoridades, quienes dijeron que habría sido por ahorcamiento autoinfligido y, como compartió The Japan Times, no solo se encontró una nota de suicidio, sino que para el momento en el que llegó la policía se encontró su cuerpo, que estaba colgando del techo de su domicilio. Al poco tiempo de la noticia de su fallecimiento, miles de fans expresaron emotivas palabras hacia el actor a la vez que se pedía respeto para sus seres queridos.



Haruma Miura empezó su carrera a los siete años de edad con su participación en el drama Agri de la cadena de televisión HNK. El salto a la fama lo dio al convertirse en uno de los protagonistas de la serie Gokusen 3 y la película Gokusen: The Movie, que fueron el resultado de la adaptación del manga homónimo que cuenta la historia de una profesora novata llamada Yamaguchi Kumiko, a la que se le asigna uno de los institutos masculinos más difíciles pero por su relación con los Yakuza no tiene inconvenientes con hacer lo necesario para resolver los problemas.





Sus créditos como actor incluyen papeles en algunos reconocidos dramas japoneses como Samurai High School, Bloody Monday, Last Cinderella y Never Let Me Go. Además de varias obras de teatro desde que hizo Hoshi No Daichi Ni Furu Namida, en la que actuó en 2009, hasta la última, de este año, con el nombre de The Illusionist Musical. Pero fuera de Japón es que el joven actor ganó popularidad gracias a varios roles protagónicos en adaptaciones de novelas y manga. En 2010 fue el protagonista de la comedia romántica juvenil Kimi No Todoke y tres años después participó en The Eternal Zero, un drama bélico en el que interpretó a un joven que intenta buscar información sobre el pasado de su abuelo de quien se dice participó en la Segunda Guerra Mundial.

Te recomendamos: Los 10 villanos más memorables del anime elegidos por Japón



Pero el papel con el que ganó mayor popularidad, al menos de este lado del mundo, fue con el de Eren en las adaptaciones live-action de Shingeki No Kyojin. En 2015, con el título Attack on Titan - 55%, llegó la primera parte de un total de dos en las que se adaptó gran parte del manga y anime cuya temporada final podría estrenarse en Japón en octubre de 2020. En la trama se cuenta cómo hace cien años los Titanes aparecieron en la Tierra y con la civilización al borde del colapso a causa de estos, la humanidad construye tres muros gigantes para defenderse, pero luego de tanto tiempo estas criaturas logran pasar y ahí es cuando llega en momento en el que los humanos deben tomar cartas en el asunto.





Eren es miembro de un cuerpo militar dedicado a combatir los Titanes y en especial al más grande de ellos, a quien llaman Titán Colosal. Al poco tiempo se estrenó la continuación con el nombre de Attack On Titan: End Of The World y al igual que la primera presentó a los personajes más famosos del anime pero también añadió unos nuevos, así como diferentes amenaza y cambios adicionales al manga y anime. Se desconoce qué fue lo que llevó a Haruma Miura a tomar la decisión de quitarse la vida, y así su caso se une al de otras jóvenes celebridades que han ocupado titulares recientemente por el mismo motivo.

Continúa leyendo: Hayao Miyazaki y su “odio” hacia el anime y los otakus