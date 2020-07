Cines podrían permanecer cerrados hasta mediados de 2021, revela analista

La pandemia de Covid-19 provocó que los cines cerraran y eso no solo dejó a millones de cinéfilos sin un placer inigualable como lo es el séptimo arte en la pantalla grande, también puso en riesgo millones de empleos. Desafortunadamente, hace algunos meses se esperaba que la cuarentena no se extendiera demasiado, pero hoy las cosas no lucen mucho mejor.

Apenas ayer compartimos lo que dijo Francisco Eguren, director de Programación y Comercial de Cinemex, en entrevista con El Universal: que si el 100% de los complejos de la cadena de cines no abre en este julio, comenzarán a cerrar salas de forma definitiva. Ahora un experto prevé un futuro nada alentador, pues asegura que la mayoría de los cines podrían permanecer cerrados hasta mediados de 2021.

Doug Creutz, director gerente y analista de investigación senior de la compañía de servicios financieros y de bancos Cowen Inc., dijo a The Hollywood Reporter (vía Comic Book Movie) que el Covid-19 sobrepasó las expectativas y aplastó el optimismo que se tuvo en algún momento en el distanciamiento social como solución al problema:

Previamente habíamos asumido que la propagación de COVID-19 sería detenida relativamente, con los requisitos de distanciamiento social disminuidos significativamente a fines de 2020. Ahora hemos extendido esa línea de tiempo al menos hasta mediados de 2021; La situación sigue siendo muy fluida, y no descartamos la posibilidad de que el impacto pueda durar aún más.

Estas son palabras terribles que preferiríamos no tener que leer, pero lamentablemente una gran cantidad de personas contribuyeron a que la propagación del Covid-19 no se frenara de manera efectiva; en Estados Unidos y México las teorías de conspiración desinformaron a muchos y los hicieron creer que el uso de cubrebocas era más dañino para la salud que exponerse al virus. Ambos países cuentan con cifras muy altas de enfermos y muertos por la enfermedad.

Hace algunos días John Fithian, presidente y jefe ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO) dijo a Los Angeles Times que si pasa un año entero sin nuevos estrenos, las cadenas de cines estarán acabadas. Aunque ese escenario apocalíptico para la industria no parezca muy probable ahora mismo, las consecuencias del Covid-19 ya se están sintiendo, tan solo recordemos las pérdidas multimillonarias de Cinépolis y Cinemex, las dos cadenas más grandes de México. Creutz continuó diciendo:

Ahora esperamos que los cines nacionales estén cerrados en gran medida hasta mediados de 2021, en parte porque no creemos que los estudios estén interesados ​​en lanzar sus películas más grandes en una área de capacidad limitada.

Una de las grandes esperanzas de los estudios y las cadenas de cines era Tenet, el nuevo filme de Christopher Nolan (Batman: El Caballero de La Noche - 94%, El Caballero de la Noche Asciende - 87%, El Origen - 86%) , pero su estreno se ha ido retrasando una y otra vez, y para empeorar las cosas un artículo de IndieWire aseguró que necesita una recaudación de US$800 millones para alcanzar el punto de equilibrio, una cantidad enorme que difícilmente logrará si es lanzada pronto.

Otros estrenos retrasados que podrían haber llamado la atención del público para asistir a los cines son Wonder Woman 1984, Black Widow, Mulan y Los Nuevos Mutantes. Actualmente los escasos complejos de Cinemex y Cinépolis que abrieron sus puertas solo proyectan películas que estaban en cartelera antes del comienzo de la cuarentena.

Si queremos que los cines abran pronto lo mejor que podemos hacer es seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y salir lo menos posible de casa, mantener una distancia de las demás personas, lavarse las manos con agua y jabón constantemente y usar cubrebocas.