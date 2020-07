Henry Cavill enloquece a sus fans con nuevo video armando su PC gamer

El buen Henry Cavill regresa al centro de la noticia con nuevo material que deleitará a su fans. El británico de 37 años ha compartido un video en el cual podemos apreciar su talento para armar una PC, un conocimiento que no todos dominan. El actor presenta un manual como guía, pero realmente no parece tener problemas con los pasos que lleva el proceso. CavillEl Hombre de Acero - 55% se ha convertido en tendencia y los fans tan solo pueden declarar su admiración y apoyo incondicional.

No te pierdas: The Witcher: Henry Cavill confesó que lee todas las críticas para mejorar su interpretación

Henry Cavill ingresó a la industria del entretenimiento a una corta edad con películas como El Conde de Montecristo y Hellraiser: Hellworld - 20%. Poco a poco fue encontrando espacio en las altas esferas de Hollywood y actualmente lo vemos muy bien colocado como gran estrella del entretenimiento. En 2013 se convirtió en Superman con el estreno de El Hombre de Acero y desde entonces los fans lo adoran como el siempre confiable Clark Kent, transformándose en el ídolo de toda una generación.

Henry Cavill repitió su papel como Kal-El en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Liga de la Justicia - 41%, películas que desperdiciaron un poco su talento pero que de todas formas no han reducido el cariño que los fans sienten por él. Fuera del DCEU lo hemos visto en cintas como The Man from U.N.C.L.E. o Misión: Imposible - Repercusión - 98%. Pero además de su pasión por la actuación, Henry tiene un pasatiempo genial que le hace ganar muchos puntos entre sus fans: le gustan los videojuegos, tanto que se enorgullece de su computadora dedicada a ellos y lo menciona en entrevistas cuando tiene la oportunidad; no por nada busco su papel como Geralt de Rivia en The Witcher - 67% con tanto ímpetu.

A través de su perfil en Instagram, Henry Cavill ha presumido con sus seguidores su nueva PC gamer. En el video muestra todas las piezas que utilizará para dar sentido a su computadora y el resultado final es asombroso. El video tiene una duración de cinco minutos y medio, y a través de él Cavill hace gala de una habilidad manual que muchos desconocían. La publicación tiene como música de fondo canciones como “Never gonna give you up”, “You’re the first, the last, my everything” y “What I’m gonna do with you”, todas de Barry Manilow porque Henry sabía perfectamente lo que estaba haciendo al momento de editar.

Te invitamos a leer: Henry Cavill quiere interpretar a Superman por más años y opina sobre el Snyder Cut

Todas las partes. Este tipo de material no es para todos... se recomienda discreción del espectador. Es posible que vea muchas partes que no haya visto antes. #PC #TodasLasPartes #TodaLaNoche.

Parece que o Forsetes e o Sath gostam bastante do Homem de Ferro A photo posted by Level Up (@levelup) on Jun 30, 2015 at 7:39am PDT

Claro que el video de Henry Cavill armando su PC gamer está siendo un éxito en redes y además ha adquirido diferente connotaciones. La publicación de Instagram cuenta con más de dos millones de reproducciones y más de 27 mil comentarios. La fama del actor como sujeto agradable ha superado todas las fronteras. Aquí las reacciones de sus fans:

Henry Cavill, el nerd más sexy de la tierra.

Henry Cavill the sexiest nerd on earth. 😍🔥 pic.twitter.com/uWteZuCJM0 — Sergio-El (@sergioees) July 16, 2020

El hecho de que Henry Cavill pueda hacer, literalmente, cualquier cosa al azar, como armar una PC y seguir siendo el mejor, es tan poderoso.

the fact that henry cavill can do literally anything random like building a pc and it’ll still be the hottest thing ever is just so powerful pic.twitter.com/VgFKPQlskp — a a d j e (@cavillsass) July 16, 2020

Henry Cavill acaba de armar una computadora gamer completa desde cero durante la cuarentena. ¿Por qué estoy enamorada del nerd más atractivo del planeta?

Henry Cavill seriously just built an entire gaming computer from scratch during quarantine. Why am I in love with the hottest nerd on the planet ... pic.twitter.com/w1aW98RywY — Jesabel (@JesabelRaay) July 16, 2020

Sí, el sexo es bueno, pero ¿alguna vez has visto a Henry Cavill armando una computadora para videojuegos?

Yes, sex is good, but have you ever seen Henry Cavill assembling a gaming computer? pic.twitter.com/dOQTffGSXc — Clairvoyant 🖤 Disease (@psycholunatic_) July 16, 2020

HenryCavill ha estado en tendencias en todo el mundo durante casi 4 horas por construir una supercomputadora. El poder estelar de este hombre ha crecido mucho, demostrándolo de vez en cuando. Es ridículo cuánto tarda Warner Bros. en anunciar su secuela de El Hombre de Acero como #Superman. Debería ser obvio.

#HenryCavill‘s been trending worldwide for almost 4 hours, for building a SuperComputer. The star power of this man has grown so much, proven every now and then. It’s ludicrous how long WB is taking about announcing his #MoS sequel as #Superman. Should be a no brainer, big time. pic.twitter.com/pUSHG3ar4X — Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) July 16, 2020

Henry Cavill ensamblando PC's en su puesto de la plaza de la tecnología. pic.twitter.com/zbxxIF3nbw — Seiji (@SeijiD) July 16, 2020

Yo viendo como Henry Cavill manosea toda su PC para armarla: pic.twitter.com/ejV2hENFP5 — Pedro Camacho 🍉 (@PedroCamachoGu5) July 16, 2020

Tengo que dejar de tener esa fantasía con Henry Cavill armando su pc... Bueno, una y ya pic.twitter.com/wxwhmAaH4u — Lisa stan account (@ConfleisEnVaso) July 16, 2020

Todos viendo a Henry Cavill armar su PC pic.twitter.com/QwNY8TLWGb — Acolt (@CarlosAcolt) July 16, 2020

También puede interesarte: Warner Bros. cree que una película de Superman protagonizada por Henry Cavill no triunfaría en taquilla