Stephen King revela qué serie lo ha mantenido entretenido este verano

Stephen King , además de ser conocido por su extensa obra literaria que ha sido adaptada en múltiples ocasiones al cine y a la televisión, como en It (Eso) - 85%, Cementerio Maldito - 82%, Castle Rock - 86%, El Resplandor - 92%, por mencionar solo algunas, es famoso por sus recomendaciones de series o películas y su disposición a defenderlas a pesar de lo que haya opinado la crítica sobre ellas.

Te puede interesar: Todas las recomendaciones de Netflix presentadas por Stephen King

Ahora, el escritor reveló en su cuenta de Twitter el nombre de la serie que lo ha mantenido entretenido este verano en aislamiento y esto sorprende porque no es un programa nuevo, sino que se trata de una producción británica de 2009 que tuvo poco éxito con los espectadores y con los críticos: es nada más y nada menos que Paradox.

Apenas el año pasado King nombró a El Muñeco Diabólico - 79% como uno de sus títulos favoritos de terror de 2019, a pesar de que el consenso de los especialistas no fue del todo positivo, pues señalaron que este remake apostó por una atmósfera de suspenso y ciencia ficción muy al estilo de Black Mirror, lo que se sintió forzado. Sin embargo, para el escritor, la cinta tiene un guión inteligente, es divertida y terrorífica.

Con Paradox, la situación es curiosa, ya que es una serie que se estrenó hace 11 años por BBC One y que no consiguió una buena respuesta, ni por parte de la crítica, ni por parte de los espectadores, razón por la cual fue cancelada un año después.

El programa sigue a un equipo de detectives que investiga una serie de imágenes transmitidas en el laboratorio de un astrofísico, las cuales aparentemente provienen del futuro. Estas muestran grandes desastres, por lo que los personajes deben descifrar los mensajes y evitar la tragedia. Según su creadora, Lizzie Mickery, el objetivo de la serie era explorar las implicaciones morales de tener la capacidad de cambiar el futuro.

A pesar de que la premisa es atractiva, los críticos dijeron que si bien el inicio es emocionante, después el programa se volvía aburrido y estaba repleto de actuaciones robóticas y una falta de profundidad que afectaba la trama. Asimismo, algunos especialistas mencionaron que el clímax era interesante, pero lo demás era tonto y no se sentía justificado. Los espectadores tampoco mostraron interés y en febrero de 2010, el show fue cancelado.

Te recomendamos: Stephen King revela que quiere escribir una novela sobre Jason Voorhees

Ahora Stephen King abre la conversación, nuevamente, sobre esta serie gracias a un tuit en el que explica que Paradox ha sido su diversión durante este verano:

The show I've had the most pure fun with this summer is PARADOX (HULU). Maybe a plot hole here and there, but the central situation is intriguing, the pace is relentless, and the cast is winning.