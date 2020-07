Liga de la Justicia: Ray Fisher podría ser demandado por sus declaraciones en contra de Joss Whedon

El tema de Ray Fisher alegando el comportamiento violento y abusivo del director Joss Whedon (Serenity - 82%, Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%) durante el rodaje de Liga de la Justicia - 41% podría complicarse un poco más si el actor sigue hablando de más en Twitter. Se rumora que, de decir algo más al respecto podría ser demandado por romper el acuerdo de confidencialidad.

Hace tan sólo una semana se reportaba que el actor, durante una sesión de preguntas y respuestas con sus fanáticos, dejó en claro que no podía hablar más de la cuenta al respecto de lo que había sucedido en el set de filmación con el también director de Los Vengadores - 92%. Ahí fue cuando se supo que Fisher estaba bajo un contrato de confidencialidad y no quería dar más detalles ya que eso podría significar que acabaran con su carrera:

Con las acusaciones que el actor lanzó hacia Whedon, por “mínimas” que fueran podrían ser suficientes para que se haga válido el acuerdo de confidencialidad y el actor sea demandado, así lo dijo el periodista Daniel Richtman a través de sus redes sociales:

Fisher can't talk more cuz he broke NDA and could get sued if he'll say anything else but still good for him to speaking up.