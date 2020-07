Keanu Reeves y el director de Constantine se reunieron para hablar sobre la secuela

Durante su estreno no fue suficientemente valorada, pero con el boom de las películas de superhéroes y el renacimiento de Keanu Reeves (John Wick 3: Parabellum - 98%, Matrix - 87%, La Magnifica Aventura de Bill & Ted - 79%) como una estrella de Hollywood, muchos han echado un vistazo al 2005 y a Constantine - 46%, cinta basada en el personaje de DC Comics que atrajo la atención de muchos y que estuvo adelantada a su tiempo. Ahora, 15 años después, los fans no se cansan de pedir una secuela, y el director Francis Lawrence los ha escuchado.

Constantine fue el filme debut de Lawrence, y después de éste el director estuvo al frente de proyectos exitosos como Soy Leyenda - 70% y la saga Los Juegos del Hambre - 84%. En 2018 contó en entrevista con Coming Soon que tenía algunos arrepentimientos sobre su primera película, sobre todo porque siguió las reglas de la clasificación PG-13 y al final obtuvieron una clasificación para adultos, y aunque no puede volver atrás, tiene esperanzas de que una secuela corrija ese error.

En una reciente entrevista con Slash Film por el 15 aniversario de Constantine, Lawrence reveló que no solo él y Keanu Reeves tienen ganas de realizar la secuela, sino que ya han hablado de ella y que esperan que sea una verdadera película para adultos (vía IGN España):

Creo que todos queremos hacerla. Tuvo el éxito suficiente. Queremos hacer una película responsable, más adulta. Por responsable me refiero a algo que no costará tanto como la original, la cual pensábamos que iba a ser para mayores de 13 años. Hemos trabajado en la secuela un tiempo. Iba a ser complicado dar con la forma de ubicarla. Lo que me gustó de la primera es que era una historia realmente personal, así que pensé que sería un error caer en la pomposidad de lo sobrenatural.

Otra figura importante que quiere hacer la secuela de Constantine es el productor y guionista Akiva Goldsman , quien también estuvo detrás de Soy Leyenda. Sin embargo, todo indica que los planes de Warner Bros. para el personaje van en una dirección muy diferente; hace una semana se dio a conocer que Constantine protagonizará una nueva cinta a cargo de J.J. Abrams (Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, Star Trek: En la Oscuridad - 86%, Misión: Imposible III - 70%), lo cual probablemente significa que no veremos una secuela con Keanu Reeves repitiendo su papel de cazademonios. Lawrence continuó diciendo:

La idea de una historia personal era muy interesante y algo muy complicado de sacar adelante. Hemos hablado sobre ello recientemente. Siempre ha estado con nosotros porque amamos la película. Keanu, Akiva y yo hemos hablado sobre ello. Desafortunadamente no recuerdo ni quién tiene los derechos, pero con todo esto de los universos compartidos y con Constantine siendo parte de Vertigo, que es parte de DC, la gente tiene planes para estos universos compartidos.

Después de la adaptación de Lawrence protagonizada por Keanu Reeves, Constantine volvió a aparecer en la pantalla chica interpretado por el actor galés Matt Ryan en la serie Constantine - 72%, y también puso su voz al personaje en la película animada Constantine: City of Demons.

Hace algunos meses surgió el rumor de que una secuela de Constantine estaba siendo considerada, pero si tomamos en cuenta que esa historia no encaja con el universo cinematográfico que tendrá a su cargo J.J. Abrams, no parece muy probable. Por otro lado, será una oportunidad perdida si no se hace Constantine 2, sobre todo porque Keanu Reeves ha ganado mucha popularidad en los últimos años.