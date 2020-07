Netflix estrenará la nueva película de Bob Esponja en su plataforma

Excelentes noticias para los fanáticos de Bob Esponja que han estado esperando por las emocionantes novedades, ahora tienen un motivo genial para aguardar con ansias la llegada de 2021. De acuerdo con un nuevo reporte de Variety, Netflix ha adquirido los derechos de distribución de The SpongeBob Movie: Sponge on the Run; ahora solo tenemos que estar muy al pendientes de su llegada a la plataforma del gigante del streaming. Después de mucho tiempo por fin tenemos una actualización importante sobre el destino de esta película, la cual estará al alcance de muchas personas.



La famosa serie animada de Bob Esponja fue creada por Stephen Hillenburg , un hombre que le dio al mundo una pieza indispensable de la cultura pop y que tomó sentido solo gracias a la unión de sus dos profesiones: la biología marina y la animación. El primer capítulo de la caricatura se emitió en 1999 y desde entonces es una favorita de chicos y grandes; especialmente la generación millennial es experta cuando el tema de la conversación son referencias a Bob Esponja, muchos de ellos todavía recuerdan con claridad los episodios (sobre todo las primeras temporadas) e incluso se acercan a ellos de vez en cuando para disfrutar con sus divertidos personajes.

Gracias a los avances de The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, hemos descubierto el argumento de la película así como la certeza de que incluirá momentos alucinantes y muy graciosos. El primer tráiler nos muestra que para Bob Esponja la vida sigue siendo maravillosa y lo más importante son sus amigos; cuando Gary, su caracol mascota, desaparece misteriosamente, nuestro héroe no dudará en salir de la comodidad de su hogar en Fondo de Bikini, junto con Patricio, para adentrarse en un mundo desconocido y salvar a su amigo de las garras del rey Poseidón que lo tiene secuestrado en la Ciudad Perdida de Atlantic City.

El informe de Variety indica que tras retrasar la película dos veces en cines debido a la pandemia de Covid-19, Paramount y Viacom decidieron vender los derechos de distribución a Netflix, empresa que se encargará de llevarla a todas partes del mundo donde su plataforma se encuentre funcionando; en este sentido, China ha quedado fuera debido a que no hay presencia de la empresa en el país. Cabe mencionar que Paramount todavía tiene la intención de estrenar la cinta en Canadá y poco después la colocará en el catálogo de Netflix.

Hasta ahora no se tiene información sobre el presupuesto de la nueva película de Bob Esponja, sin embargo, se sabe que la última estrenada en 2015 tuvo un costo de US$ 60 millones. ¿Valdrá la pena para su estudio que The SpongeBob Movie: Sponge on the Run llegue a Netflix y no a los cines como se planeó desde un principio?. La cinta anterior recaudó US$ 350 millones en todo el mundo, por lo que esperamos que la nueva sea capaz de recuperar la inversión, al menos en el negocio del video on demand.

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run es dirigida por Tim Hill y afortunadamente cuenta con el talentoso reparto de voces que todos conocemos, liderado por Tom Kenny por supuesto; por otro lado, la estrella famosa que hará acto de presencia es Keanu Reeves, quien interpreta a un inusual personaje llamado Sabio. Esperamos que la cinta retome el humor clásico de Bob Esponja que todos adoramos y se convierta en una pieza fundamental de la animación tal y como lo logró la primera película en 2004, un año que ha quedado muy atrás pero que todavía nos recuerda todo lo bueno que nos dio Stephen Hillenburg en vida.

