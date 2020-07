New Gods: Ava Duvernay confirma que su película no será parte del Snyderverso

El DCEU ha tenido malos años, de eso todos estamos muy conscientes, pero las cosas podrían estar a punto de cambiar para siempre con el estreno del Snyder Cut en el servicio de HBO Max el año que viene. En la plataforma de Twitter se ha registrado una interacción entre Ava DuVernay y Ray Porter, el actor que interpreta a Darkseid en el corte especial de Liga de la Justicia - 41%. Sabemos que DuVernay estará a cargo de New Gods,película sobre el famoso grupo de personajes que durante años han llenado las historietas de DC Comics con su sabiduría y poderes increíbles; pero tal parece que la entrega no estará conectada con el DCEU, ya que Porter ha dado su bendición para que la directora elija a un nuevo actor para Darkseid.

Darkseid es uno de los supervillanos más importantes de las historietas DC y es el archienemigo declarado de la Liga de la Justicia. Zack Snyder pensaba incluirlo en la versión principal de su película, pero la mano de Joss Whedon modificó seriamente todos sus planes, muy pronto tendrá la oportunidad de mejorar las cosas. Por otro lado, New Gods tendrá a Ava DuVernay como directora; la cineasta se encuentra completamente entregada al proyecto pero ha creado un alto hermetismo alrededor de él, los detalles que caen en nuestras manos son realmente escasos.

Muchos meses han pasado desde la última vez que obtuvimos una actualización sobre la película de New Gods en Warner Bros, basada en las míticas historietas de Jack Kirby , pero recientemente se ha confirmado que Darkseid será interpretado por un actor diferente a Ray Porter. Esta situación podría causar gran molestia entre los fans del DCEU, quienes preferirían que se respete el canon presentado por Zack Snyder. Todos esos fans tendrán que adherirse a la nueva realidad, pues Ray está de acuerdo con la visión de DuVernay y le desea lo mejor en todas las decisiones que tome para New Gods. Aquí la interacción entre ambas celebridades:

He estado leyendo muchos comentarios y quiero decir que, aunque aprecio mucho lo que se ha dicho, Ava es una cineasta brillante y debería elegir a quien quiera para su película de New Gods.

Un caballero y verdadero artista. Gracias Señor.

Los detalles sobre la aventura en el Cuarto Mundo hasta ahora revelados incluyen no solo la presencia de Darkseid, también de las Furias, un grupo de guerreras de élite que rinden pleitesía y fanatismo al villano; la acción estará centrada en en Big Barda y Mister Miracle, un par de superhéroes que intentarán escapar de Apokolips, el planeta infernal; también se sabe que los abundantes conflictos entre ese mundo y Nuevo Génesis serán puntos clave en la película.

El DCEU sigue tomando decisiones que provocan confusión entre los fanáticos, quienes tan solo esperan una línea ordenada y congruente para las películas de su superhéroes favoritos, tal y como lo ha hecho Marvel Studios en poco más de doce años. El Snyder Cut llegará pronto y marcará un camino para los personajes que ya conocemos; por otro lado también se encuentra The Batman , el inicio de otro universo protagonizado por un Bruce Wayne diferente; y pronto llegará New Gods de Ava DuVernay con una nueva dimensión para explorar; claro que lo ideal sería que esta película estuviera ligada al DCEU, pero incluso para esa franquicia el horizonte no está en lo absoluto claro. Tendremos que esperar el transcurso del tiempo para obtener más información.

Por el momento no existe fecha de estreno para New Gods. Esperamos que Warner Bros. apueste por más historias con sentido en el futuro

