El director de fotografía de Matrix culpó a Stanley Kubrick del fracaso de las secuelas

En 1999, Lilly Wachowski y Lana Wachowski (El Destino de Júpiter - 26%, Cloud Atlas - 66%, Meteoro, La Película - 39%) sorprendieron al mundo con Matrix - 87%, cinta escrita y dirigida por ellas que, hoy en día, es considerada de culto. Asimismo, la película fue reconocida por sus impresionantes efectos visuales, los cuales marcaron un antes y un después en el cine. A dicho filme le siguieron dos secuelas menos exitosas, pero que en conjunto forman una de las trilogías más queridas. Por ello, en agosto del año pasado, cuando se anunció que se trabajaría en una cuarta entrega, los fanáticos se emocionaron y desde entonces las noticias sobre este mundo creado por las hermanas Wachowski no han parado.

Ahora, uno de los hombres importantes detrás de esta trilogía ha hablado sobre lo que falló en las secuelas. Se trata de Bill Pope, director de fotografía, quien culpó al destacado cineasta Stanley Kubrick (La Naranja Mecánica - 89%, La Patrulla Infernal - 94%, Casta de malditos - 97%) del fracaso de Matrix Recargado - 73% y Matrix: Revoluciones - 36% (vía ComicBookMovie.com).

Matrix narra la vida de Thomas Anderson, interpretado por Keanu Reeves (John Wick 3: Parabellum - 98%, Point Break - 68%, Constantine - 46%), un reconocido programador informático de una prestigiosa compañía de software, quien además se hace llamar Neo para dedicarse a la piratería informática.

Un día inesperado, la vida de Neo da un giro repentino cuando es contactado por un grupo de rebeldes para ser miembro de su resistencia. En medio de un conflicto entre decidir vivir en su realidad o conocer el mundo tal y como es, el hombre deberá tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Además de su impresionante parte visual, Matrix ha sido reconocida por establecer paralelismos con conceptos religiosos, filosóficos e ideológicos.

Pope, quien estuvo detrás de la fotografía de la trilogía de las hermanas Wachowski y que además ha trabajado en cintas como El libro de la selva - 95% y El Hombre Araña 2 - 93%, por las que estuvo nominado al premio Satellite a la mejor fotografía, declaró, recientemente, cuando estuvo como invitado en el podcast Team Deakins, conducido por el matrimonio de Roger Deakins e Isabella James Purefoy Ellis, que el culpable del fracaso de las dos secuelas de Matrix fue un libro del gran Kubrick.

El fotógrafo contó que en las secuelas ya no eran tan libres como en la primera cinta y que había mucha presión. Además, destacó que las Wachowski estaban leyendo un libro de Kubrick que influyó en su manera de dirigir al equipo para la segunda y tercera película de la franquicia (vía ComicBookMovie.com).

Ya no éramos libres. La gente nos miraba. Había mucha presión. En mi corazón, no me gustaron. Sentí que deberíamos ir en otra dirección. Hubo mucha fricción y muchos problemas personales, y, si les soy sincero, se vieron reflejados en pantalla. No fue mi momento más grande, ni fue el de nadie más. Las Wachowski habían leído este maldito libro de Stanley Kubrick que decía: 'Los actores no hacen actuaciones naturales hasta que los desgastas'. Así que ¡vamos a hacer 90 tomas! Quiero desenterrar a Stanley Kubrick y matarlo.

Asimismo, el director de fotografía reconoció que hacer un rodaje tan largo termina desgastando no solo a los actores, sino también a la misma cinta, por lo que el resultado no será bueno.

Hay algo acerca de hacer un rodaje tan largo, 276 días, que entumece la mente y el alma y entumece la película.

Como es de esperarse, Bill Pope no regresará para The Matrix 4, la cual se ha tenido que retrasar por los efectos de la pandemia de Covid-19, por lo que llegará a los cines hasta 2022. El director de fotografía está trabajando, actualmente, en la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

