Viola Davis: traicioné a mi gente al protagonizar The Help

En 2011, el director Tate Taylor (Ma - 62%, James Brown: El Rey del Soul - 80%, La Chica del Tren - 44%) estrenó la adaptación cinematográfica Historias Cruzadas - 76%, basada en la novela Criadas y señoras, de Kathryn Stockett . En un principio, el drama fue reconocido por presentar momentos ‘conmovedores’ y contar una parte de cómo se vivía el racismo en la década de los 60 al sur de Estados Unidos. Sin embargo, años después, el filme fue criticado por contar una historia para blancos y seguir eclipsado en el racismo sistémico, aunque fue vendido como algo revolucionario.

En 2018, Viola Davis (Cercas - 93%, Viudas - 91%, Escuadrón Suicida - 25%), actriz que interpreta a la sirvienta principal, Aibileen Clark, se arrepintió públicamente de haber protagonizado la película, pues mencionó que sintió que el filme realmente no le dio voz a las criadas y que solo se quedaba en un plano muy superficial que más que erradicar el racismo, lo perpetuaba. Ahora, la actriz de 54 años ha vuelto a reconocer que sintió que se traicionó a sí misma y a su gente con su participación en la cinta (vía IndieWire).

La trama de Historias Cruzadas - 76% (The Help), ambientada en la década de los 60 en Jackson, Misisipi, al sur de Estados Unidos, centra su atención en una aspirante a escritora que decide hacer un libro detallando el punto de vista de las sirvientas afroamericanas sobre las familias blancas para las que trabajan, y las dificultades por las que pasan diariamente.

Dicha joven escritora, interpretada por Emma Stone (Zombieland: Tiro de Gracia - 84%, La Batalla de los Sexos - 84%, La La Land: Una Historia de Amor - 92%), regresa a su casa tras terminar sus estudios en la universidad estatal y comienza a ver su entorno social con otros ojos, mientras su madre solo piensa en casarla. El papel de Stone en la cinta ha sido criticado porque promueve la idea del 'salvador blanco', en la que un personaje blanco redime a una minoría de una situación opresiva y se lleva todo el protagonismo, además de ser una forma de decir ‘no todos somos malos’.

Si bien en un principio, la mayor parte de los críticos sintió que estaba ante una película que hablaba por todos y que tenía momentos conmovedores, posteriormente, criticaron el hecho de que promovía ideas positivas sobre los blancos y omitía los verdaderos horrores que vivieron las trabajadoras domésticas afroamericanas de la época. Fue una forma de dejarlas sin voz.

Ahora, en una nueva entrevista para Vanity Fair (vía IndieWire), Davis volvió a decir que se sintió traicionada por sí misma al hacer la película. Este año The Help ha regresado a los titulares luego de que a principios de junio se ubicó en las listas de más vistas de Netflix en medio de las protestas mundiales por el asesinato de George Floyd. La protagonista de How to Get Away with Murder mencionó que Historias Cruzadas fue ‘creada en la alcantarilla del racismo sistémico’.

No se invierten muchas narrativas en nuestra humanidad. Están invertidas en la idea de lo que significa ser negro, pero... está atendiendo a la audiencia blanca. La audiencia blanca a lo mucho puede sentarse y obtener una lección académica sobre cómo somos. Luego dejan el cine y hablan sobre lo que significaba. No se mueven por lo que éramos.

Davis también mencionó que si bien la película fue entretenida para muchos, una parte de sí misma siente que traicionó a su gente por hacer una cinta que no contó toda la verdad y que tampoco lo hizo de la manera correcta.

No hay nadie que no esté entretenido con The Help, pero hay una parte de mí que siente que me traicioné a mí misma y a mi gente, porque estaba en una película que no estaba lista para [decir toda la verdad].

