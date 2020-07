Velma es lesbiana, revelan James Gunn y productor de serie animada de Scooby Doo

La representación LGBTQ es uno de los temas más sonados de nuestro tiempo, ya sea por aquellos que celebran más tiempo y espacio para las minorías en los medios o por aquellos que lo critican, siempre llama la atención una nueva adición a la comunidad LGBTQ por parte de un personaje de ficción, y ahora le tocó el turno de salir del clóset a Velma, de Scooby Doo.

También te puede interesar: Documental de Netflix asegura que Bugs Bunny era la única representación positiva de transfeminidad

La revelación fue dada por Tony Cervone, productor de la serie animada Scooby-Doo! misterios S.A. (Scooby-Doo! Mystery Incorporated) y por el guionista de las dos películas live-action de Scooby Doo, James Gunn (Guardianes de la Galaxia - 91%, Super - 48%, Criaturas Rastreras - 86%). El primero publicó en Instagram la imagen de Velma con Marcie Fleach y el fondo con los colores de la bandera del orgullo LGBTQ y comentó (vía BuzzFeed):

De acuerdo con IGN, los comentarios fueron eliminados después, y actualmente podemos leer el siguiente texto en la publicación de Instagram:

También te recomendamos: Matthew Lillard confiesa que está triste por no haber participado en ¡Scooby!

Después de la revelación dada por Cervone, en una sesión de preguntas y respuestas al cineasta James Gunn le dijo un usuario que quería una versión live-action de Velma gay, a lo cual respondió que estaba en sus planes que así fuera pero el estudio no quiso incluirlo en la versión final:

I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). 😐 https://t.co/Pxho6Ju1oQ