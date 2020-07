Vincent D Onofrio podría haber anunciado su regreso al MCU

Si hay una serie que los fanáticos no han podido dejar atrás es Daredevil - 98%. La producción en ese entonces de Netflix no pertenece al canon del Universo Cinematográfico de Marvel, pero sus escenas de acción bien coreografiadas, su guion y sus actuaciones siguen resonando, haciendo que más de uno quiera a la producción de vuelta. Uno de los personajes que más se mueren por volver a ver es a Fisk interpretado por Vincent D'Onofrio (Cara de Guerra - 94%, Deseo de Matar - 23%, Los Siete Magníficos - 93%), y este podría haber anunciado su retorno como el icónico villano.

Te podría interesar: Fans de Daredevil felicitan a Vincent D'Onofrio por su cumpleaños y le recuerdan que es el mejor Kingpin

Con Marvel Studios siendo tan hermético en cuanto a las decisiones que tomará en un futuro lo único que quedan sueltos son los rumores. Mucho se ha dicho que la compañía podría estar interesada en que Charlie Cox (El Misterio de la Estrella - 76%, La Teoría del Todo - 79%, Rey de Ladrones - 33%), el protagonista de Daredevil - 98% regrese a las filas de héroes del MCU. Inclusive se ha dicho que podría no volver como el justiciero de Hell’s Kitchen. También se habla del posible regreso de Jon Bernthal como Punisher, pero nada termina de confirmarse. Por otro lado, el reciente tuit de Vincent ha dado rienda suelta para que los fanáticos se emocionen con un posible regreso del actor a su antiguo papel de villano.

Todo comenzó cuando el medio Screen Rant publicó un artículo en el que aseguran que, aunque los seguidores de Vincent lo quieren dentro del Universo Cinematográfico de Marvel esto podría significar un grave error dentro del arco narrativo del personaje que hasta ahora se ha llevado de manera perfecta. Ante estas afirmaciones hechas por el medio estadounidense el actor se pronunció con una declaración que está siendo tomada como una futura incorporación de Fisk al universo construido por Marvel:

You underestimate @marvel 's Fisk. Never underestimate any villain driven by thier interior life. Screen rant, you know that deep in your heart anything can happen. https://t.co/bKZR0CKfP5