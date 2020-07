Fallece Grant Imahara, antiguo presentador de MythBusters y ex-miembro de Lucasfilm

Es un día triste para todos aquellos fans que durante muchos años han seguido el famoso programa de Discovery Channel, Cazadores de Mitos, originalmente conocido como MythBusters. De acuerdo con un nuevo comunicado del canal, Grant Imahara ha fallecido este lunes a la edad de 49 años. En redes sociales ya podemos encontrar los mensajes de pesar no solo entre seguidores de la serie, también entre sus colegas de trabajo. 2020 sigue anunciando más fallecimientos en un tiempo que ya es complicado por sí mismo.

El comunicado inicial de la muerte de Imahara no mencionó la causa, hecho que levantó las especulaciones y algunas sospechas, sin embargo, poco después se confirmó que su fallecimiento se produjo debido a un aneurisma cerebral, así lo menciona The Hollywood Reporter. Imahara se desarrolló como presentador en Cazadores de Mitos, ganando gran simpatía entre los consumidores del programa y demostrando que su paso por la industria del entretenimiento era sólido y definitivo, con largo años de trayectoria y una serie de experiencias que cualquier podría envidiar.

La formación de Imahara como ingeniero eléctrico y robótico en la Universidad de California le permitió trabajar en Industrial Light & Magic, la empresa dedicada a crear los efectos visuales en Lucasfilm; trabajó en la postproducción de cintas como Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma - 55%, Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66%, Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%, algunas películas Matrix y muchas más. Aunque durante su juventud quiso ser guionista, no tardó en decidir que la tecnología sería su gran trabajo de vida, y vaya que logró cosechar grandes éxitos.

Grant laboró en Cazadores de Mitos hasta 2014, programa en el cual se dedicó a la elaboración de los robots necesarios para las respectivas investigaciones del equipo. Imahara se retiró de la serie junto con otros integrantes como Kary Byron y Tori Belecci, dejando a los anfitriones Jamie Hyneman y Adam Savage con una nueva etapa para la producción. En 2016 estrenó White Rabbit Project, serie de Netflix en donde él, junto con sus compañeros retirados de MythBusters, investigan curiosos eventos relacionados con la ciencia, la historia y la tan consumida cultura pop.

Imahara también destacó por su participación en BattleBots, programa de Comedy Central en donde compitió con un robot llamado Deadblow que él mismo construyó. Triunfó en dos enfrentamientos de peso medio, fue el subcampeón de la primera temporada y se convirtió en el robot de primer rango de la tercera temporada. La repentina muerte de Grant ha provocado numerosas reacciones en línea, incluyendo la de Adam Savage, quien a través de Twitter compartió algunas palabras.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.