Ex-asistente de Johnny Depp declara que Amber Heard es una sociópata

El enfrentamiento legal entre Johnny Depp y The Sun se mantiene vigente y más polémico que nunca. De acuerdo con un nuevo reporte de The Guardian, el antiguo asistente de Johnny se presentó al juicio para testificar a favor del actor; las palabras que utilizó para describir a Amber Heard, quien también declara en el estrado pero de lado de The Sun, son bastante controvertidas. La batalla legal sigue exponiendo el lado más oscuro de ambos actores, quienes no se detendrán ante nada con el objetivo de limpiar sus reputaciones.

El conflicto entre The Sun y Johnny Depp comenzó en 2018, cuando el medio informativo publicó un escandaloso artículo en el que abiertamente denomina al actor como un “golpeador de esposas”. Depp no lo pensó dos veces al momento de demandar al sitio por difamación. El juicio debió desarrollarse tiempo atrás, sin embargo, la pandemia por Covid-19 lo pospuso hasta el mes presente; desde el primer día los tabloides se han llenado con las declaraciones polémicas de los implicados, actores, abogados y testigos.

En la sesión de este lunes, llevada a cabo en los Reales Tribunales de Justicia en Londres, se hizo presente Stephen Deuters, antiguo asistente personal de Johnny Depp, compartiendo un testimonio que se pone a favor del actor. Los últimos días han sido un poco complicados para Depp, de quien se han revelado audios e imágenes muy comprometedoras que delatan su comportamiento problemático y dañan su imagen ante un público que ya pone en duda su completa inocencia.

Deuters, ahora presidente de Infinitum Nihil en Europa, la compañía productora de Johnny Depp, mencionó que Amber Heard abusó del actor en muchas ocasiones durante su matrimonio. El testigo se presentó al estrado con un testimonio escrito que ha causado grandes impresiones entre la opinión pública. Aquí sus palabras sobre las acusaciones de violencia doméstica hechas por Heard.

En ningún momento la señora Heard mencionó algún abuso físico y nunca vi evidencia de ninguna lesión a la señora. Heard. Sabía que ella era la abusadora en la relación y me horrorizó que se comportara de esta manera.

Stephen Deuters estuvo presente en el famoso vuelo en donde se registró un violento enfrentamiento entre la ex-pareja,viaje del que Heard asegura fue víctima de violencia física por parte de Johnny Depp. Deuters señala que las cosas no sucedieron como ella dice.

La señora Heard estaba hablando de una manera cada vez más agresiva al señor Depp, quien ignoró el abuso que estaba recibiendo. Él hizo un intento juguetón de tocarla en la parte inferior. La señora Heard se ofendió por lo que claramente era un gesto inofensivo y aumentó su abuso al señor Depp de una manera extremadamente desagradable, quien se encerró en el baño. Este fue un tema común en las múltiples ocasiones en que el señor Depp fue abusado por la señora Heard: se alejaba de la situación, a menudo a un baño, y se encerraba a salvo.

Pero lo más revelador de la sesión fue la lectura hecha por Sasha Wass, abogada de The Sun, de un texto escrito por Deuters a Paul Bettany en mayo de 2016, actor y amigo de Johnny Depp que se ha visto involucrado en el caso. El tema fue la muerte de la madre de Depp.

Solo trato de mantenerlo animado en este momento. Pero al menos la perra se ha ido. Sí, me refiero a Amber, no a la mamá. La pobre Betty Sue [la madre de Depp] había estado agonizando durante los últimos seis meses. Fue un alivio para todos, sobre todo para ella misma. [...] Una sociópata presumida. Cacique maquiavélica. Estúpida sin talento. Buen viaje. Sí, me refiero a Amber, no a la madre, a pesar de que ella misma era un demonio.

La abogada acusó a Deuters de formar parte de una iniciativa que busca desacreditar la historia de a Amber Heard ante la mirada pública. Deuters declaró una y otra vez que jamás vio a Depp golpear a Heard, y que de haberlo hecho lo hubiera detenido al momento.

