Estación Zombie 2: Península | Primera reseña alaba sus escenas de acción y las compara con Mad Max

La primera reseña de Estación Zombie 2: Península ya se encuentra disponible para que los fans de los zombies la devoren inmediatamente. La primera cinta, estrenada en 2016, fue una grata sorpresa para los cines de todo el mundo, demostrando que la industria coreana tiene mucho para aportar al género. La crítica que aparece en línea el día de hoy viene del sitio ScreenDaily y podemos adelantar que nos espera un gran viaje de regreso a la terrible Corea del Sur infestada por muertos vivientes. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Estación Zombie: Tren a Busan - 95%, originalmente conocida como Train to Busan, narra la historia de un alto ejecutivo, Seok Woo, quien lleva a su hija, Su-an a casa de su madre. Todo parece indicar que será un viaje como cualquier otro, hasta que poco antes de que el tren parta hacia su destino un apocalipsis zombie se desata en el país. Padre e hija están atrapados, por lo que deberán encontrar la manera de sobrevivir junto con las personas que se encuentran a bordo del tren y llegar a su destino.

En Península las cosas no han mejorado. La entrega se desarrolla cuatro años después de su predecesora y tiene como protagonista a Jung Seok (Kang Dong-won), un soldado que logró escapar cuando se desató el caos inicial y junto con su cuñado llegó hasta Hong Kong, no sin perder a algunos familiares en el camino. Pasa el tiempo y Jung debe volver a la península de Corea debido a una misión que implica grandes cantidades de dinero, se traslada en bote y tierra hasta Incheon y después a Seúl, sin embargo, cumplir con su objetivo no será fácil, no con los obstáculos que se cruzaran en su camino.

Península, dirigida por Sang-ho Yeon, fue seleccionada para Cannes 2020 y se estrenará este 15 de julio en Corea del Sur. La película tiene grandes oportunidades de ser un éxito en taquilla a pesar de la crisis por coronavirus que ha enfrentado el país, al menos en ese lado del mundo las cosas van mucho mejor. Jason Bechervaise de ScreenDaily ya tuvo la oportunidad de mirar la cinta en sus proyecciones dirigidas a la prensa y por fin tenemos la primera reseña de Península:

Al igual que Train to Busan, la trama de Yeon es deliberadamente sencilla, lo que permite a los espectadores centrarse en las asombrosas escenas de acción. Estas incluyen una extraordinaria persecución en automóvil mientras el protagonista acelera a fondo en las carreteras de Seúl de una manera que recuerda a las secuencias de Mad Max: Fury Road. Lo que funciona particularmente bien en algunas de las imágenes más ambiciosas de la película no es solo la cinematografía, sino el trabajo realizado en la postproducción que refleja las habilidades de Yeon no solo como cineasta, también como animador. En lugar de luchar por el realismo, la estética nocturna de Península es más dura que Train to Busan.

Bechervaise hace especial énfasis en el talento de los actores coreanos, a menudo desconocidos en América pero grandes estrellas en Asia.

Kang Dong-won lleva su discreto rol a la acción central, pero se trata esencialmente un elenco conjunto. Todos los actores son excelentes y elegidos de forma inteligente. Lee Jung-hyun continúa impresionando como la madre de las dos chicas jóvenes que le dan a la narración momentos muy livianos y humorísticos, muy necesarios en las formas que inventan para distraer a los zombies. Kim Min-jae es brutalmente auténtico como uno de los antagonistas centrales de la película, y Koo Kyo-hwan ofrece una interpretación fascinante. Si hay una queja aquí es que el siempre confiable Kwon Hae-hyo se queda al margen.

Por el momento, Península solamente estará presente en el mercado de Corea, China, Taiwán y otros países de Asia. En América las cosas todavía son poco certeras, además, en estos momentos los ojos de Hollywood están enfocados en el esperado lanzamiento de Tenet el mes próximo. Hasta ahora no se anunciado fecha de estreno alguna para México.

