Will Smith se enfurece con 50 Cent tras cuestionarlo sobre el romance de Jada Pinkett Smith

Intentar llevar una vida privada en Hollywood, una industria que de vez en cuando “exige” anuncios públicos de información que no necesita salir del hogar, sin lugar a dudas puede llegar a ser verdaderamente agobiante. Los últimos días las decisiones tomadas por Will Smith (En Busca de la Felicidad - 67%, Soy Leyenda - 70%, Hombres de Negro - 92%) y su esposa Jada Pinkett Smith (Gotham - 92%, Hasta el Final - 63%, Girls Trip - 89%) han sido la comidilla de todos los que en redes sociales se han puesto cuestionar cómo debería ser un matrimonio. Tal parece que ninguno de los dos midió el impacto de que el último episodio de Red Table Talk traería consigo, y ahora 50 Cent (Revancha - 60%, El Robo Perfecto - 53%, Bajo Cero - 61%) revela que la situación provocó que el actor de Yo, Robot - 58% estallara en su contra.

Hace unos días el video del último episodio de Red Table Talk inundó el Internet provocando diversas reacciones. En una conversación frente a frente, Will y Jada hablaron sobre una situación que ocurrió en 2015, cuando secretamente decidieron separarse. Los Smith son ampliamente conocidos por predicar el amor libre, pero de acuerdo con las confesiones recientes de ambos, en aquella ocasión parecía que se estaban acercando al fin de su matrimonio. Pinkett confirmó que mantuvo un romance con el cantante August Alsina, algo que el rapero había revelado días antes en un programa de radio.

A pesar de que en ningún momento el tema es tratado como una infidelidad, dado que ambos aclaran que estaban separados cuando ocurrió el romance de Jada, las reacciones del actor de Escuadrón Suicida - 25% dieron la impresión de que el intérprete se sentía herido con lo sucedido. Incluso la mirada llena de lágrimas de Will se convirtió en un meme, por lo que se ha ganado la empatía de muchos en redes sociales. Recientemente 50 Cent reveló en su cuenta de Instagram que intentó mantener una conversación con Smith a través de la misma red social. Sin embargo, es evidente que el cantante no tuvo nada de tacto para hablar sobre el asunto y todo resultó en que su amigo se molestó con él.

En la conversación se puede leer que 50 Cent comienza preguntándole a Smith cómo se encuentra, a lo que el actor responde “Sí, estoy bien. Aprecio tu preocupación, hermano mío”. Rápidamente el cantante se va directo al tema que quería tocar y directamente le pregunta a Will “¿Pero por qué ella te dice esa mierda en un programa para que todos la vean?”. En ese momento el intérprete contesta lo que en Red Table Talk ya había aclarado, “Nos separamos en ese momento, ella se enfocó en ella y yo en mí”.

Sin embargo, todo explota cuando el famoso rapero estadounidense hace una afirmación que definitivamente a nadie le hubiera caído en gracia: “Entonces ella dijo que sólo ELLA puede dar permiso para que alguien la entretenga”. Smith no quiso seguir alegando más con 50 Cent por lo que se limitó a decirle “Vete a la mierda”. Después de esta breve discusión el cantante parece no haber entendido por qué su colega de Hollywood se molestó, y como si no hubiera hecho lo suficiente, publicó en Instagram la captura del momento en el que Will perdió los estribos:

Maldición, es cómo, ¿Qué hago?

El matrimonio conformado por Jada Pinkett y Will Smith ha estado vigente desde 1997. Aunque nunca han dicho que su relación sea completamente abierta, sí consideran que es “vitalicia”. En una entrevista para Tidal llevada a cabo en 2018, el actor enfatizó en que no había nada que su esposa pudiera hacer para que dejara de estar con ella:

Ya ni siquiera decimos que estamos casados. Nos referimos a nosotros mismos como compañeros de vida, y cuando entras en ese espacio te das cuenta de que estás literalmente con alguien por el resto de tu vida. No hay acuerdos decisivos. No hay nada que ella pueda hacer, nunca. Nada rompería nuestra relación. Ella tiene mi apoyo hasta la muerte y se siente tan bien llegar a ese espacio.

