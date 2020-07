Muere la actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, y Hollywood le rinde tributo

La industria del cine está de luto luego de que se informara que la actriz Kelly Preston falleciera tras dos años de luchar contra el cáncer de seno. La también esposa de John Travolta fue muy querida desde que inició su carrera en 1980 por lo que las estrellas de Hollywood no han dudado en tomar sus redes sociales para enviar mensajes de amor a su familia y como tributo a su pérdida.

El primer mensaje sobre el sensible fallecimiento de la actriz de Jerry Maguire: Amor y Desafío - 85% vino de parte de su esposo. Travolta dio a conocer la noticia a través de su Instagram, haciendo énfasis en lo fuerte que había sido Kelly durante el proceso contra el cáncer. También agradeció al personal médico y de enfermería que estuvo durante este tiempo a su lado para finalizar diciendo que estaría un tiempo fuera del ojo público ya que se dedicaría a pasar tiempo con su familia:

Con mucho dolor en el corazón, les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de seno. Luchó valientemente con el amor y el apoyo de tantos. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras en el MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdónenme por adelantado si no tienen noticias nuestras por un tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré todas sus muestras de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos.

Después de este mensaje, la respuesta para la familia no tardó en hacerse notar. Tan sólo la publicación del actor de Vaselina - 78% fue comentada por personalidades como las cantantes Mariah Carey y Meghan Trainor; y por actrices como Sarah Paulson y Selma Blair. Además de esto, muchos rindieron homenaje a Preston y compartieron sus condolencias con su esposo John Travolta y sus hijos Ella y Ben, el actor Russell Crowe (Gladiador - 76%, Dos Tipos Peligrosos - 92%):

Kelly Preston. No recuerdo dónde, pero, la conocí por primera vez a finales del '92. Una persona tan encantadora. En 1995 audicionamos juntos para Breaking Up, Salma Hayek consiguió ese papel. No la he visto mucho, pero cuando lo hice, ella siempre fue una joya de ojos brillantes. Todo mi amor para su familia. Q.E.P.D

Estoy en shock absoluto. Qué bella y sorprendente actriz y persona. Es muy triste escuchar su fallecimiento a una edad tan joven. Mi corazón está con John Travolta y toda la familia. Que pérdida.

Conocí a #KellyPreston en la escuela. Ella era sobrenaturalmente hermosa y amable. La última vez que hablamos fue sobre mi dirección de una nueva versión de 52-PICK UP en la que interpretaría el papel de Ann-Margret. Hubiera sido especial para nosotros. Todo mi corazón para John, Ella y Ben.

Que en paz descanse mi mamá en pantalla, #kellypreston. Que mujer tan encantadora. Qué triste pérdida.

Kelly Preston fue enormemente amable e increíblemente encantadora. No puedo creer esto. Mis pensamientos están con su dulce Ella y el resto de su increíble familia.

Que en paz descanse Kelly Preston. Mis oraciones están con John, su familia y amigos

Estoy sorprendida por esta triste noticia. Kelly era un alma amorosa y brillante, una actriz talentosa y una madre y esposa amorosa. Mi corazón se rompe por su familia que ya conocía tanta tristeza y dolor. Únete a mí para enviarles amor y fuerza

La actriz de 57 años será recordada por películas como Gemelos - 34%, El Gato - 10%, Súper Escuela De Héroes - 73%, Lo que una chica quiere, Jerry Maguire: Amor y Desafío - 85% y Su Primera Experiencia.

