Star Wars: Los Últimos Jedi vuelve a ser tendencia y esta vez los fans alaban la película

Definitivamente el fandom de Star Wars es uno de los más exigentes dentro del mundo de las grandes franquicias cinematográficas. Por supuesto, también uno de los más volubles. Los vimos odiar la trilogía precuela de la saga conformada Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma - 55%, Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66% y Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%. Pero nunca los seguidores se habían dividido tanto como cuando llegóStar Wars: Los Últimos Jedi - 91%. La película recibió el abrazo de la crítica pero el rechazo de la familia Star Wars, sin embargo, ahora los usuarios de Twitter decidieron darle todo su amor al filme. ¿Quién los entiende?

Cuando se estrenó Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, los fans no tenían muchas expectativas con la trilogía que Disney estaba produciendo, pero al menos mantenían el optimismo al ver que las nuevas películas mantendrían la esencia de la saga. Eso no sucedió. El episodio VIII dirigido por Rian Johnson (Estafa de amor - 66%, Looper: Asesinos del Futuro, Entre Navajas y Secretos - 100%) fue absolutamente detestado por presentar un radical cambio en el personaje de Luke Skywalker (Mark Hamill) y por darle protagonismo a otras tramas dentro de la historia principal que para muchos fueron completamente innecesarias.

Es de sabios cometer errores y quizás el hecho de que Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% no cumpliera su objetivo de convertirse en la conclusión épica de la saga, ha sido el principal motivo por el que los fans ahora están buscando redimir The Last Jedi. Muchos siempre apoyaron el filme, pero ciertamente la mayoría se sumó a las críticas e insultos en redes sociales. Nuevamente la película se volvió tendencia en Twitter y esta vez los usuarios reconocieron varios aspectos particulares; la cinematografía, el guión y una trama que nos invita a soñar con la idea de que cualquiera se puede volver un héroe:

El guión, la dirección, la actuación, la cinematografía. The Last Jedi es una obra maestra.

The writing, the directing, the acting, the cinematography. The Last Jedi is a masterpiece pic.twitter.com/cMCRzCa2v0 — Star Wars Holocron (@sw_holocron) July 12, 2020

The Last Jedi es una hermosa obra maestra, la cinematografía es simplemente.

The Last Jedi is a beautiful masterpiece the cinematography is just👌🏼 pic.twitter.com/7qAVrgswN7 — cece✨ (@ChaoticSolo_) July 12, 2020

The Last Jedi realmente nos dio la mejor actuación de cualquier película de Star Wars.

the last jedi truly gave us the best acting in any star wars movie pic.twitter.com/A5zhCCM80k — · 𝐚𝐯𝐚 · (@avaleste) July 12, 2020

Dado que The Last Jedi es tendencia, (Rian Johnson) llevó a Star Wars en la dirección que tenía que seguir al decir que nadie puede ser alguien y convertirse en un héroe. La galaxia entera no gira en torno a los Skywalkers. Pero Disney entró en pánico y obtuvimos tonterías mejor conocidas como Episodio 9.

since its trending The Last Jedi (Rian Johnson) took Star Wars in the direction it needed to go by saying nobody can be somebody and become a hero



The entire Galaxy doesn’t revolve around the Skywalkers



But Disney panicked and we got nonsense better known as Episode 9 pic.twitter.com/VHO9VO147S — Parris (@vicious696) July 12, 2020

Sólo un recordatorio de que The Last Jedi es la única película de Star Wars en las 50 mejores películas de todos los tiempos en Rotten Tomatoes.

Just a reminder that The Last Jedi is the only Star Wars movie in the top 50 movies of all time on Rotten Tomatoes pic.twitter.com/G18bmjHgJa — selene (@oceanselene) July 12, 2020

Dado que The Last Jedi está en tendencia. Aquí hay un recordatorio de su hermosa cinematografía.

Since The Last Jedi is trending. Here’s a reminder of it’s beautiful cinematography ✨💅💕 pic.twitter.com/T4MaKTMRtz — Ellie✌️ (@swansong3000_) July 12, 2020

Querido Rian Jonhson, tu película The Last Jedi me inspiró a mí, una fan desde hace mucho tiempo, para comenzar mi propio podcast de fanáticos porque vi una película que me hablaba directamente como fanática. Mi voz, mis pensamientos tenían valor reflejado. Mi experiencia no es excluyente. Gracias.

Dear @rianjohnson



Your movie The Last Jedi inspired me, a long time fan, to start my own fan podcast because I saw a movie that was talking directly to me as a female fan. My voice, my thoughts had value reflected. My experience is not in exclusion. Thank you. https://t.co/N8MDawxxWj — What the Force? 💜 (@Wtforceshow) July 12, 2020

No estoy segura de por qué The Last Jedi está en tendencia, pero fue una película fenomenal y tenemos suerte de haber tenido a Rian Johnson como parte del universo y la historia de Star Wars.

Not sure why The Last Jedi is trending but it was a phenomenal movie and we are LUCKY to have had @rianjohnson be a part of and shape the SW universe and story. — Mollie Damon (@MollieDamon) July 12, 2020

The Last Jedi tuvo 3 arcos de trama separados que alcanzaron su punto máximo exactamente en el mismo momento, alineándolos y resolviéndolos a todos con LAURA FREAKING DERN, convirtiéndolo en el giro más espectacularmente deslumbrante de la saga, impregnado de simbolismo. OBRA MAESTRA DE GUIÓN. Rian le dio todo a las chicas.

The Last Jedi had 3 separate plot threads hit their peak at exactly the same moment, aligning and resolving them all with LAURA FREAKING DERN, making it the most spectacularly dazzling shot in the saga, steeped with symbolism. Screenwriting MASTERY. Rian gave the girls everything https://t.co/jzeqWCW1gD — Rachel (@bensolohope) July 12, 2020

The Last Jedi está en tendencia. Recordatorio: Rose Tico fue un gran personaje y Kelly Marie Tran es la mejor. Eso es todo.

The Last Jedi is trending.



Reminder: Rose Tico was a great character and Kelly Marie Tran is the best. That is all. pic.twitter.com/nLZvmpe3Fa — Geeks of Color #BlackLivesMatter (@GeeksOfColor) July 12, 2020

Aparentemente una próxima trilogía de Star Wars dirigida por Rian Johnson sigue en pie, y sólo queda ver si el director se animará a regresar a la franquicia ahora que las filas de haters se están reduciendo.

