Hermanos Russo aseguran que Hollywood cambiará significativamente tras pandemia

Los hermanos Russo entraron al Universo Cinematográfico de Marvel con Capitán América: El Soldado del Invierno - 89%, la segunda aventura en solitario de un superhéroe que no generó gran impacto con su película inicial. Pero contra todo pronóstico, los Russo elevaron por todo lo alto a Steve Rogers y nos entregaron una de las mejores cintas de toda la Saga del Infinito. Pero desde antes ya habían generado gran simpatía entre el público gracias a sus intervenciones como guionistas y directores de Community, la comedia situacional de NBC que se ganó un lugar muy especial en el corazón de los espectadores de todo el mundo. Ahora que la pandemia está por ceder, ambos tienen grandes expectativas sobre el futuro del cine.

Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95% representan el punto más alto en la carrera de los hermanos Russo. Ambos estuvieron al frente de las películas más caras y taquilleras de Marvel Studios, proyectos que recolectaron buenas críticas tanto de sitios especializados como de fans. Todos recordamos muy bien las enormes filas que se hicieron para conseguir boletos de pre-venta en taquilla, así como el colapso de servidores entre las cadenas encargadas de vender entradas en líneas, fueron buenos tiempos para los fanáticos de los superhéroes y su industria. Todo gracias a los hermanos Russo.

Pero la pandemia de Covid-19 llegó para cambiarlo todo. La industria del cine se vio afectada en su totalidad, los cines cerraron y las producciones de numerosos títulos se retrasaron; ni hablar de los estrenos más esperados, todo el mundo se quedó sin películas para disfrutar en los últimos meses y el entretenimiento en casa se convirtió en el pan de cada día, al menos para quienes tuvieron la oportunidad de permanecer en sus hogares.

Para The Film that Lit My Fuse, Anthony Russo habló sobre un concepto nuevo de narración que reviva la industria del cine tras pandemia. Las expectativas de ambos directores con el porvenir son muy altas.

A pesar de que crecimos como verdaderos amantes del cine y la experiencia en salas fue tan crítica al momento de decidir que queríamos ser cineastas, siempre hemos tenido esta idea ligeramente agnóstica sobre lo que es hacer cine. Porque nos gusta la idea de que hay nuevas formas de expresarse que no siempre se parecen a las formas tradicionales en que nos hemos expresado cinematográficamente. Por lo tanto, nos gusta ser empujados por la tecnología cambiante y las circunstancias cambiantes para encontrar nuevas formas de usar el cine para comunicarnos con la gente y contar historias.

Anthony no pierde la esperanza:

Estamos tratando de ver esto como una oportunidad de a dónde nos puede llevar como narradores de historias, ¿cómo podemos encontrar el camino a seguir para crear algo que la gente quiera compartir juntos como audiencia? Creo que siempre habrá personas persiguiendo esa idea, siempre habrá personas persiguiendo la comunicación entre todos a través del cine, la narración de historias y el cine. No sé cómo será el regreso, pero sé que probablemente tendrá elementos que son completamente nuevos, que no teníamos antes. Y estoy muy emocionado por el tipo de nuevas áreas en las que esto nos empuja.

Joe Russo también comparte el punto de vista de su hermano y tiene la confianza de que el mundo post-pandemia le otorgará grandes oportunidades a la industria del cine. ¿Qué otras historias nos presentarán los hermanos?: "Como dijo Ant, todos anhelamos contar historias comunitarias, y eso no va a ninguna parte. ¿La tecnología lo ayudará a encontrar una nueva forma de presentarse? Quizás, quizás las raíces de esto comenzarán en esto".

Por el momento los Russo han terminado su trabajo con Marvel Studios, ambos se encuentran trabajando en la secuela de Misión de Rescate - 82%, la exitosa película de acción que llegó a Netflix varias semanas atrás. ¿Cuándo llegará su próximo trabajo en el cine de superhéroes?

