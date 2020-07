Fans creen que Will Smith tuvo un romance con Margot Robbie y por eso no regresó a The Suicide Squad

La pandemia nos ha dejado sin películas nuevas, pero no sin el drama que suele aparecer en Hollywood de tanto en tanto y es que en estos días no se ha dejado de hablar del matrimonio conformado por Will Smith y Jada Pinkett Smith. Hace poco fuimos sorprendidos por la confesión de la actriz sobre la ocasión en la que engañó a su esposo con el joven rapero August Alsina, quien por cierto es amigo de su hijo Jaden, con una confirmación que llegó por medio de la pareja cuando se reunió para una edición especial de Red Table Talk, el programa que ella tiene, el cual se encuentra en su segunda temporada y se puede ver a través de Facebook Watch.



Allí ambos conversaron sobre las dificultades por las que ha atravesado su unión y ese momento difícil en el que ella se enredó con Alsina y admitió que sucedió porque quiso poner de su parte para tratar de ayudarlo a superar sus problemas de salud. Los rumores del rapero como la tercera parte involucrada en la relación de los actores no son nuevos, pero finalmente confirmaron lo que siempre habían negado. En el episodio del programa, el actor de Aladdin - 70% asegura que no quiso saber nada de ella en cuanto se enteró y que ambos tuvieron una conversación decisiva ya que en ese período de tiempo ella se había separado de él. Pero para los fans de ambos, e incluso los curiosos, hay una cuarta persona metida en este asunto y las teorías no se han detenido.



Aquí es cuando todo se pone aún más interesante, ya que varios usuarios de Twitter han llegado a la conclusión de que Will Smith también engañó a su esposa y lo hizo con nada más y nada menos que Margot Robbie. Esto no es algo que se dio al azar sino que, como se señala en Cheat Sheet, también cuenta con antecedentes de hace algunos años, precisamente de cuando trabajaron juntos en la película Focus: Maestros de la Estafa - 56%, que se estrenó en 2015. En la película, Smith interpretó a un estafador veterano que acoge a una joven bajo su tutela, siendo esta el personaje de Robbie. En la historia, ambos tienen un romance que, según algunos, se trasladó a la vida real y aseguran también que, aparte de la creencia de que tuvo su origen en el rodaje de esa producción, las pruebas están en una serie de fotografías tomadas por ambos en una cabina cuando celebraron el final de las grabaciones.





Will Smith y Margot Robbie… Lo sabía.

Will Smith & Margot Robbie....I knew it. pic.twitter.com/xfFe9XsudL — GoldBaby68 (@GBaby68) July 11, 2020

En ese entonces, Margot Robbie fue tajante al decir que las reacciones de la gente fueron exageradas y aseguraba que le parecía decepcionante cómo un juego entre amigos puede volverse distorsionado por los rumores que fueron continuados por la prensa. Sin embargo, a esto se suma el hecho de que por años se ha creído que la pareja tiene en realidad un matrimonio abierto y además que August Alsina aseguró tener la bendición del actor luego de enterarse de la relación extramarital, pero nunca ha sido confirmado por ellos mismos. Esto también ha llevado a que aparezcan otros rumores señalando que Will Smith pudo haber estado en el elenco de The Suicide Squad pero no aceptó porque prefirió alejarse de la actriz debido a que contrajo nupcias con Tom Ackerley en 2016.





Pero para qué indagar tanto, cuando existe Twitter y todo está al alcance de sus usuarios. La noticia no ha dado solo para revivir viejas fotografías y videos de entrevistas como si se tratara de una investigación digna del FBI, sino también para las reacciones con humor o mensajes de apoyo a cualquiera de las partes involucradas. Estos son algunos de los tuits más destacados:

¿Querían pruebas? Margot recuerda haber visto que en el tráiler de Will Smith había espejos en el techo.

Y'all said y'all want the receipts? Margot Robbie she recalls Will Smith having mirror's on the roof of his trailer pic.twitter.com/YOxhLvSiNH — GoldBaby68 (@GBaby68) July 11, 2020

Necesito que Smith y Margot Robbie vuelvan a estar juntos. Esta es la Brangelina de nuestra generación. El Winona Ryder y Johnny Depp de los años 2010. Necesito más información y fotos y voy a ver la película, sí, sí.

I need will Smith and Margot Robbie back together. This is the brangelina of our generation. The Winona Ryder and Johnny Depp of the 10s. I need more info and pics and I’m going to watch the movie yep yep — miss van choke (@vincentvanchoke) July 11, 2020

La química en Escuadrón Suicida fue una locura, ahora todo tiene sentido.

The chemistry In Suicide Squad was Crazy it makes sense now https://t.co/ySMwCwo4H0 — Manolo ⚾️. (@JiggySneaks_) July 12, 2020

Todos en shock ahora con el temita de Jada pero se olvidan cuando Will se empomo a Margot Robbie. Dejense de joder. https://t.co/O4eV7Jr5g4 — Manon (@loveatdusk) July 11, 2020

Comentarios sobre la ‘infidelidad’ de Will Smith hace unos años: “Ah, es Margot Robbie, cualquiera lo haría con ella”



Comentarios sobre la ‘infidelidad’ de Jada Pinkett: “Pobre Will, aunque seas buen tipo, todas son iguales”



Todos pendejos. — Donna la trailera 🖤🔥 (@DonniGG19) July 11, 2020

Si sabían que Will Smith y Jada tienen una relación abierta? Y que él estuvo con Margot Robbie en Focus? 🙄 — Bee ♔ (@__Blanch) July 11, 2020

Si los Smith tenían una relación abierta, Will 100% estaba con Margot Robbie, ¿verdad? Hicieron como 4 películas juntos en un lapso de 2 años.

If the Smiths had an open relationship, Will 100% was with Margot Robbie right? They did like 4 movies together in a 2 year span — Pearce Lentz (@pearce_lentz) July 11, 2020

Si yo fuera Will Smith ya le estuviera mandando un mensaje a Margot Robbie o a Eva Mendes diciéndole "hola niña que estás haciendo?" Pero que le voy a estar enseñando yo al mero mero Hitch — Young Michael Scott (@srgolaz000) July 11, 2020

Quédate con quién te mire como Margot Robbie mira a Will Smith 😏 pic.twitter.com/iO3NgTulne — Un criollo sin oficio (@so_fkng_strange) July 11, 2020

Ahora que Will Smith es tendencia quiero recordar que es triste que no lo vamos a ver nuevamente junto a Margot Robbie en "The Suicide Squad" de James Gunn pic.twitter.com/zItrzwWloz — Sebastián Galaviz™ (@RenSebasGalv) July 11, 2020

Imaginen:

Will Smith jamás engaño a su esposa.

Y que su esposa lo engaño por que sólo pensó que la engañaba.

😱😱😱#WillSmith#MargotRobbie — K L O S E.🇱🇰🇲🇽 (@RentonMarck) July 11, 2020

Ahora estoy triste porque Will Smith decidió no participar en la secuela de Suicide Squad, la gente dice fue por Margot Robbie

Now im sad Will Smith opted out of the Suicide Squad sequel people are saying because of Margo Robbie😂 — A raven-haired girl ☆ (@fathiima_k) July 11, 2020

