Ejecutivos de Hollywood aseguran que la industria del cine está en riesgo por culpa del COVID-19

En definitiva nunca estaremos preparados para una pandemia y sin embargo, las consecuencias que ha dejado en el camino, que se vieron venir desde el comienzo, continúan tomando por sorpresa a todos al alcanzar nuevos niveles. El comercio, que suele ser el sector más dinámico de la economía de un país, se ha visto gravemente afectado puesto que la facilidad de ser contagiado de coronavirus ha obligado a todos a quedarse en casa y a muy pocos a continuar saliendo para buscar el sustento diario. Pero la situación de los negocios que dependen de la visita de la gente es una historia completamente diferente y una mejoría aún se siente muy lejos de llegar.



Muchas salas de cines a nivel mundial han pasado los últimos meses cerrados, sin importar si son independientes o si pertenecen a las grandes cadenas, y eso solo ha significado pérdidas para sus dueños, quienes se han visto en la obligación de sacar hasta de donde no tienen para poder continuar con los pagos a sus empleados, a pesar de que otros han tomado la decisión de despedirlos y en ese sentido se han reportado miles de casos ocurridos en Estados Unidos. El país norteamericano, donde está gran parte de la industria del cine, ha sido uno de los más afectados y su falta de acción, puesto que ni siquiera ha requerido el uso de mascarillas a sus habitantes, se demuestra en el rápido ascenso de las cifras con una cantidad de contagiados que supera los tres millones.



Tras la desesperación de los cines por volver a trabajar, es que se han implementado una serie de normas y protocolos de seguridad con la intención de volver a acaparar la atención del público. Lo que no sabemos, ni ellos tampoco, es qué tanto podrían mantenerse teniendo en cuenta que no es que van a pasar los grandes estrenos que se habían fijado para este año ya que los estudios cinematográficos de Hollywood han retrasado todos los lanzamientos de sus películas, con contadas excepciones que ni siquiera llegaron a las pocas salas abiertas sino al streaming por medio de sitios o aplicaciones que permiten la compra y alquiler de las películas disponibles.

Mientras tanto, otros tienen como opción en cartelera aquellas cintas que fueron las últimas en proyectarse antes de que muchos países empezaran sus respectivas cuarentenas. Algunas de estas últimas fueron El Hombre Invisible - 90%, la flamante entrega del universo de monstruos de Universal Pictures, Unidos - 84% de Disney y Pixar, y la adaptación de cómic Bloodshot - 47%, además de Trolls World Tour - 62% que fue una de las primeras que cambió su destino del cine al hogar de las personas a través de dispositivos digitales.

Este tiempo ha sido durísimo para la industria y varias de sus voces más importantes se han manifestado sobre el tema. John Fithian, presidente y jefe ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO) dijo a Los Angeles Times que la organización está alentando a los estudios cinematográficos para que empiecen a estrenar sus grandes películas a partir del siguiente mes, al menos en algunos estados y ciudades grandes como Los Ángeles y Nueva York ya que cree que más localidades estarán abiertas para las nuevas fechas que Hollywood ha puesto a sus películas, es decir entre los meses de septiembre y noviembre. De no hacerlo, asegura que los daños serán irreparables para el medio.

Si la respuesta es: "Vamos a esperar hasta que el 100% de los cines estén abiertos, no estaremos allí hasta dentro de un año cuando haya una vacuna”. Esto es existencial para la industria del cine. Si pasamos un año sin nuevas películas, se acabó todo.

Lanzar una película es una situación tan riesgosa como lo dicho por Fithian. Primeramente, la gente no querrá ir al cine y las que deciden hacerlo no será la cantidad a la que se han acostumbrado las cadenas y los propios estudios. Los ingresos no serán los mismos y películas como Tenet serían desastres en taquilla; una pérdida millonaria que nadie está dispuesto a afrontar a pesar de tener a un director que puede ser tan necio como Christopher Nolan, quien aún pretende estrenar su filme aún cuando la decisión es únicamente de Warner Bros.



Jeff Goldstein, presidente de distribución doméstica en Warner Bros. Pictures también tuvo unas palabras:

Vemos esto como un momento importante para trabajar con los expositores para descubrir cómo ser saludables y responsables al mismo tiempo. Estamos siendo inteligentes al respecto.

Chris Aronson, quien ostenta el mismo cargo pero en Paramount Pictures, se mantiene firme en el estreno de Un Lugar en Silencio Parte II para septiembre de este año, pero indica que toda la industria está en una gran indecisión por el momento, como refiriéndose a un posible nuevo retraso de la película. Para finalizar, Tom Rothman, Jefe del Motion Picture Group de Sony, dijo que habrán suficientes cintas para estrenarse cuando todo sea más seguro y confía en el regreso de las audiencias.

Una vez que los cines se puedan abrir de manera segura, hay mucho producto. No es una situación de ser cobardes o no, es un problema de seguridad en la salud.

