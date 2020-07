Charlize Theron confirma que Netflix está desarrollando Atomic Blonde 2

Consideren a Charlize Theron la reina del cine de acción. No podemos olvidar esa secuencia del edificio en Atómica - 76%, estrenada en cines en 2017 bajo la dirección de David Leitch, el director de Otro día para matar, en la que se exigió tanto hasta el punto de partirse dos dientes durante sus entrenamientos para las escenas más duras. Su participación en ese filme no parece casualidad cuando sabemos que antes tuvo un papel protagónico en Mad Max: Furia En El Camino - 97% y que en estos momentos ha vuelto a la cima del cine de acción con el reciente estreno de La vieja guardia - 73% en Netflix, donde continúa dando pelea aunque en un papel muy diferente a los antes mencionados.



Lo cierto es que Atómica no recibió todo el reconocimiento que muchos consideraron que merecía, pero el gigante del streaming sabe el potencial que tiene una secuela que acaba de ser confirmada por la propia actriz. Esto surgió a raíz de una entrevista con Total Film (vía The Playlist) en la que se le preguntó si le gustaría trabajar en una secuela de La vieja guardia. A eso ella contestó que, efectivamente, siempre que Netflix los quiera a ella y su equipo de regreso, estará dispuesta a aceptar. Pero luego continuó diciendo que está en conversaciones con los ejecutivos de esa compañía por otro motivo: Atomic Blonde 2.



Theron afirmó que se encuentran trabajando en una segunda parte de la historia que llegó al cine como una adaptación de la novela gráfica The Coldest City, de autoría de Antony Johnston , que cuenta la historia de la agente veterana Lorraine Broughton, quien es enviada por el MI6 con destino a Berlín en la época en la que el comunismo se desploma y el Muro de Berlín cae, por un incidente relacionado a la muerte de otro de los espías de la organización y la gravedad de la situación puesto que él llevaba información de suma importancia: una lista con todos los nombres de los espías que se encuentran en la capital alemana. Es por ese motivo que la nueva tarea de Lorraine es recuperar la lista antes de que acabe en manos equivocadas, aunque en el camino tiene varios encuentros desafortunados y descubre una red de contraespionaje, deserciones y asesinatos encubiertos.







Esto fue lo que declaró en la entrevista:

Les llevamos [Atomic Blonde 2] y Scott Stuber [Jefe de Películas Originales en Netflix] estaba realmente interesado en ella. Hablamos mucho con él sobre eso, y estamos en proceso de escribirla ahora mismo. Ese personaje fue presentado de una manera en la que realmente no reveló mucho de sí misma, así que siento que hay mucho potencial allí. El listón es bastante alto, pero estamos realmente entusiasmados.

La primera vez que se habló de la posibilidad de una continuación de Atómica fue en 2018, cuando Charlize Theron reveló durante su visita al Festival de Cine de San Francisco que iba a trabajar en una secuela, pero es ahora cuando la noticia se vuelve realmente oficial dado que se mencionó que Netflix está involucrada en el proceso y llegará próximamente. Al gigante del streaming se le están dando bien las películas de acción originales últimamente, como se comprobó con Misión de Rescate - 82%, con Chris Hemsworth, que tuvo una increíble recepción por parte del público y a los pocos días de su estreno se convirtió en el estreno más exitoso en la historia del servicio.







Pero las adaptaciones de novelas gráficas y cómics tampoco son ajenas para la gran N, puesto que La vieja guardia está basada en la serie limitada del mismo nombre escrita por Greg Rucka , que tiene como protagonistas a un grupo de mercenarios inmortales que no tienen idea de por qué no pueden morir. Cada uno de ellos tiene cientos de años y están unidos por una misma causa, siendo su líder el personaje interpretado por Theron, una joven que vive desde la época de la antigua Grecia hasta el presente en el que se relata la historia.



La monótona existencia de estas longevas personas se ve alterada con el “nacimiento” de un nuevo ser inmortal, a la vez que una trampa en la que cayeron amenaza su anonimato, haciendo que una ambiciosa compañía que busca ofrecer la vida eterna, o lo más parecido a eso al dar más años de vida a sus consumidores, les dé caza para luego de capturarlos poder usarlos para su beneficio, ya que su proyecto podría convertirse en un éxito que les representaría una gran cantidad de dinero en ingresos, pero todo esto, por supuesto, con una gran dosis de acción y escenas de acción impresionantes.



