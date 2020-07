Ben Stiller se niega a eliminar el cameo de Donald Trump en Zoolander por seguir la moda políticamente correcta

Es un hecho que el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, se ha convertido en una de las figuras más detestadas a nivel mundial. Desde que el magnate llegó a la Casa Blanca, diversos miembros de Hollywood se unieron a las críticas generalizadas de la sociedad y obviaron el hecho de que el millonario tuvo algunas incursiones en la industria cinematográfica de las que muchos ya no quieren hablar. No es el caso del conocido Ben Stiller (Loco Por Mary - 83%, La Familia de mi Novia - 84%, Los Fockers: La Familia de mi Esposo - 39%), quien no planea eliminar el breve pero famoso cameo que el actual mandatario tuvo en una de sus películas más famosos: Zoolander - 64%.

Te podría interesar: Spike Lee sale en defensa del cine de Woody Allen y Lo Que El Viento Se Llevó: son películas necesarias

En dicha película conocemos a Derek Zoolander (Ben Stiller), un famoso modelo masculino que está alcanzando la madurez en su carrera, mientras enfrenta la llegada de un fresco y joven modelo que aparentemente está por tomar su lugar en la industria, Hansel (Owen Wilson). Una de las primeras secuencias del filme, acompañada del clásico ‘Call me’ de Blondie de fondo, cuenta con una serie de cameos a un montón de estrellas de Hollywood. La escena fue grabada durante una alfombra roja para hacerla más real, y en ella podemos escuchar los comentarios ficticios de algunas de las actrices y actores más destacados a finales de los 90.

Es reconocible que Donald Trump aparece en uno de los cameos de Zoolander, por lo que algunas personas se han estado preguntado si estos segundos no podrían ser simplemente eliminados de la película. En una entrevista para el podcast Daily Beast, Ben Stiller recordó cómo se filmó aquella conocida escena y cómo el magnate terminó apareciendo en ella (vía Vanity Fair):

Rodamos esa escena en los ya difuntos premios de la moda VH1 Fashion Awards. Entrevistábamos a la gente según llegaba a la alfombra roja, así que cuando él se acercó le pedimos que se parara para preguntarle qué opinaba de Derek Zoolander, y eso lo que él y su mujer Melania Trump hicieron.

A pesar de las críticas imparables al actual presidente de Estados Unidos, el actor no planea ceder a la ‘cultura de la cancelación’ y no eliminará a Donald Trump de Zoolander. Piensa que no es necesario borrar el pasado de Hollywood sólo porque el millonario forma parte de él:

También te recomendamos: ¿Es Zack Snyder un genio de la propaganda de ultraderecha?

Desde que Donald Trump logró la presidencia ha habido mucha gente que se me ha acercado para decirme que debería eliminarlo de la película. Pero la verdad es que aquélla era la realidad que existía cuando filmamos Zoolander. Ése era el mundo en el que vivíamos entonces. Así que no voy a alterar ahora nada del montaje. Son muchas las películas que Trump hizo en el pasado. No hay necesidad de borrarlo. En cierto modo, él representa algo.

Recientemente el actor de Mi Novia Polly - 25% habló sobre la polémica que hace poco se desató en redes sociales por otro de sus filmes: Una Guerra de Película - 83%. En el largometraje el famoso Robert Downey Jr. (Zodiaco - 89%, Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%, Avengers: Endgame - 95%) interpreta a un actor que se somete a cirugía estética para parecer un hombre afroamericano.

Con el movimiento Black Lives Matter más vivo que nunca y las ‘cancelaciones’ al por mayor, Stiller comentó en el podcast The New Abnormal que es poco probable que en esta época pudiera hacer nuevamente una producción con un personaje de este tipo (vía Bounding Into Comics):

Podría ser muy poco apropiado de hacer ahora. Sin embargo, en el momento lo dejamos muy claro, la idea detrás de ese personaje era un actor, estábamos haciendo entretenido a un actor que haría todo lo posible para ganar un premio. Para mí ese fue en todo momento el pensamiento muy claro detrás de esto. Ahora, ¿eso implica que esencialmente ahora, lo haría de inmediato? Lo más probable es que no lo haría, como resultado de saber que en el ambiente inmediato, realmente podría parecer incorrecto. Sin embargo, en el momento, estaba muy claro que eso era lo que habíamos hecho y nos sentimos bien haciéndolo.

No te vayas sin leer: Millennials pidieron “cancelar” a Robert Downey Jr. tras descubrir su papel en Tropic Thunder