Critican nueva serie de Batman por tratar de la policía

Este día los fanáticos de DC Comics están felices al saber que una nueva serie ubicada en el universo de The Batman llegará a HBO Max, siempre es un placer que nuevas producciones de su editorial de cómics favorita sean anuncias… sin embargo, hay un pero: algunos no están muy felices por el hecho de que el show de HBO Max se centrará en el departamento de policía de Gotham (Ciudad Gótica en Latinoamérica).

La policía siempre ha protagonizado historias de todo tipo, hay géneros policíacos y personajes clásicos que pertenecen a la policía, no obstante, en tiempos recientes las fuerzas de seguridad han caído de la gracia de muchos por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en Mineápolis, Minesota.

El cruel asesinato de Floyd provocó una gran cantidad de protestas contra el racismo, pero también la furia del pueblo se volcó hacia la policía, no solo por este incidente sino por el largo historial de abuso de la fuerza. Fue tal el impacto que tuvo este acontecimiento que Cops, una exitosa serie documental de Paramount Network que llevaba casi 30 temporadas, fue cancelada definitivamente. Otra serie que seguía a policías reales, A&E Live PD, también fue cancelada, debido al enojo colectivo contra servidores públicos que son injustificadamente exaltados por la ficción y ello contribuye a que se sientan alentados a cometer abusos de poder.

Otra queja contra la nueva serie es que no se trata de una idea precisamente original tomando en cuenta que Gotham - 90%, de FOX, estuvo protagonizada por el detective James Gordon durante la juventud de Bruce Wayne, quien más tarde se convierte en Batman. Pero lo mejor será esperar y cuando haya más detalles decidir si es una idea interesante o copaganda (propaganda para los policías):

Es casi como si los hombres blancos estuvieran obsesionados con la idea de que alguien sin superpoderes pueda golpear a quien quiera y recibir el apoyo de la policía.

Todos ustedes pueden quedársela. Acabamos de tener Gotham y si no mal recuerdo Alfred tiene su propio show, ¿Pennyworth? Batman tiene varios aliados dignos de un spin-off. Batgirl, Robin, Red Hood … Pero con todo lo que está sucediendo en este momento, ¿un show para alabar a LA POLICÍA? ¿De Verdad?

¡Un show de la policía de Gotham es aburrido! 1. ¡Batman no es una alternativa a los policías! Solo es como un policía (golpeando a los pobres y con trastornos mentales) en historias escritas por tontos. 2. Hay muchas cosas que deben establecerse en tierra de fantasía, pero un show sobre corrupción policial NO ES UNA DE ELLOS.

Estaba emocionado por la nueva serie de Batman hasta que leí que va a ser sobre la policía.

No sé, creo que esto podría ser interesante. / Quiero decir, ya hemos recibido este show. Gotham Fue un poco meh. Simplemente no quiero otro show que glorifique a la policía. La mayoría de las personas realmente no se preocupan por la policía en las historias de Batman, además de que la policía de Gotham casi siempre se presenta como corrupta, lo cual concuerda con la vida real.

Spin-off de Batman TV / Se centra en el departamento de policía de Gotham. / En serio, ¿por qué las personas que tienen los derechos de BATMAN deciden hacer spin-offs de mierda sobre un departamento de policía de mierda con pequeños atisbos de cosas geniales?

Por un lado, centrarse en la policía de Gotham es una buena oportunidad para historias de detectives. Ya sabes, ¿por qué es conocido el BATMAN? Por otro lado ... copaganda en abundancia en nuestros días ... Hollywood te desafío a que dejes de chupar la polla del gobierno y la policía.

