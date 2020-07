Oscar Isaac y Michelle Williams protagonizarán remake de Secretos de un Matrimonio para HBO

La distinción entre el cine y la televisión cada vez parece más fina. Pero eso era así incluso desde la década de los años 70. La pantalla chica siempre ha tenido grandes ejemplos de trabajos que son igual de estremecedores que la grande. Uno de los primeros fue Secretos de un matrimonio, miniserie de Ingmar Bergman (Persona - 93%, La Hora del Lobo - 88%, Fanny y Alexander - 100%) que acabó por convertirse en una película. Ahora, como suele suceder, una remake estadounidense está en camino y de la mano de dos increíbles actores.

De acuerdo con Variety, Secretos de un matrimonio tendrá un remake como miniserie para HBO. El show original, que fue creado por el legendario cineasta Ingmar Bergman y más tarde relanzado como una película, será reimaginado por el creador del show The Affair, Hagai Levi, y contará con Michelle Williams y Oscar Isaac como protagonistas. La nueva versión estará ambientada en la actualidad, pero retomará la premisa básica de la fuente original.

De momento hay pocos detalles sobre la producción, pero parece que HBO está emocionado de haber adquirido el proyecto. Ambos actores también son productores de la serie la cual era una de las ideas que más emocionada tenía a la productora por lanzar. Se desconoce si se mantendrá también en un máximo de seis episodios, como la original, pero lo que es un hecho es que será una miniserie.

Secretos de un matrimonio fue transmitida en 1973 por primera vez en Suecia. Más tarde, los episodios fueron condensados en una película que, aunque no logró calificar para el Óscar, sí se ganó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. La historia va de una pareja, compuesta por una abogada de divorcios, y cómo su relación se deteriora a lo largo de los años y luego de cumplir su décimo aniversario juntos. Los protagonistas originales fueron Liv Ullmann (Gritos y Susurros - 89%, La Hora del Lobo - 88%, Miss Julie - 50%) y Erland Josephson.

La nueva versión explorará también una relación en decadencia, pero supuestamente con un giro más moderns sobre los temas de la monogamia, el matrimonio el odio y el divorcio. Curiosamente, es la segunda serie de HBO sobre el tema, también está Divorced, una serie con Sarah Jessica Parker que también revisa una relación turbulenta, aunque con un tono mucho más ligero y la cual consiguió llegar hasta tres temporadas en la cadena. Terminó en 2019.

No es de extrañar que Williams (Mi Semana con Marilyn - 84%, Triste San Valentín - 88%, Venom - 35%) e Isaac (Ex Machina - 93%, Balada de un Hombre Común - 94%, El Año Más Violento - 89%) sean candidatos perfectos para la serie. Ella acaba de ganar un Emmy por su papel como la actriz de Broadway Gwen Verdon en Fosse/Verdon - 87%, show que también revisaba la complicada relación entre su personaje y el director Bob Fosse a lo largo de los años. Isaac, por otra parte, ha tenido más éxito en el cine y este podría ser su gran oportunidad en la televisión, está actualmente vinculado a numerosos proyectos, pero parece que este será el más inmediato.

El remake de Secretos de un matrimonio, cuyo título original es Scenes from a Marriage, todavía no tiene fecha de estreno. Habrá que esperar por lo menos un año a ver cómo termina resultando esta miniserie. Hasta entonces, Williams regresará al cine con Venom: Let There Be Carnage, el próximo año, cinta de acción en la que interpreta a la novia del protagonista. Y, con un poco de suerte, podremos ver a mediados de diciembre a Isaac en Dune, la esperada adaptación de Denis Villeneuve, como el patriarca de una familia encargada con cuidar de un valioso planeta.

