Johnny Depp y Paul Bettany intercambiaron mensajes inquietantes y violentos sobre Amber Heard

Después de años de pleitos legales y de numerosas acusaciones entre ambos, las noticias sobre el ex matrimonio formado por Johnny Depp (Mortdecai - 12%, En el Bosque - 76%, Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79%) y Amber Heard (Aquaman - 73%, Liga de la Justicia - 41%, London Fields - 0%) no dejan de salir a la luz. Desde hace varios meses, la actriz se veía en desventaja, pues fue demandada por difamación por su ex pareja, además, su equipo legal la abandonó y perdió una testigo importante quien se enteró de que Heard había mentido sobre la violencia de Depp.

Ahora, en el juicio por la denuncia de difamación que el protagonista de Piratas del Caribe interpuso contra Heard y el periódico británico The Sun, propiedad de Rupert Murdoch, por haber reproducido las afirmaciones de su ex esposa, sin verificar esta información, el intérprete fue cuestionado por unos mensajes que intercambió con su amigo y también actor Paul Bettany (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Una Mente Brillante - 75%, El Código Da Vinci - 25%), en los que hacían ‘bromas’ inquietantes y violentas sobre la protagonista de Aquaman (vía CBR.com).

De esta manera, la actriz y el equipo legal del medio británico están sacando sus mejores cartas para demostrar que Depp tampoco es tan inocente como lo habían pintado las últimas semanas. Además de interrogarlo sobre estos mensajes, Sasha Wass, la abogada de News Group Newspapers (la división de New Corp de Murdoch que es propietaria directa de The Sun) enfrentó al actor recordando que en una ocasión, bajo el efecto del alcohol y las drogas, había agredido a su ex pareja, situación que Depp negó, aunque después, la abogada le mencionó que se había desmayado, por lo que llegó a un grado de inconsciencia en el que pudo haber actuado de distintas maneras, antes de desvanecerse.

Sobre los mensajes entre Depp y su amigo Bettany, Wass le preguntó al actor si estos no eran una forma de violencia hacia Heard, a lo que Depp tuvo que responder que sí. En un inicio ambos intérpretes intercambiaron ‘bromas’ sobre comprarle un castor de mascota a la actriz y luego afeitárselo para comenzar un sitio web.

En esta conversación, los actores dijeron que el sitio podría tener diferentes variaciones como: ‘Johnny Depp Shaves Amber Heard's Beaver’, ‘Johnny Depp Punches Amber Heard's Beaver’ o ‘Johnny Depp Pokes Amber Heard's Beaver’. Wass le preguntó al protagonista de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48% si estas interacciones eran respetuosas con su ex esposa y Depp admitió que no lo eran.

Sin embargo, el asunto no quedó ahí, pues en otra ocasión estas ‘bromas’ aumentaron de tono y se volvieron más inquietantes y violentas, ya que Bettany le envió un mensaje a Depp para decirle que no estaba seguro de si deberían quemar a Amber.

... es una compañía encantadora y agradable a la vista. Por supuesto, podríamos hacer el curso de acción en inglés y realizar una prueba de ahogamiento ¿Pensamientos? Tienes una piscina.

A lo que Depp respondió que deberían ahogarla antes de quemarla y que después violaría su cadáver para asegurarse de que estuviera muerta. A esto Bettany replicó que debían estar seguros antes de pronunciarla bruja.

Depp y Bettany consideraban que Heard era una "bruja" debido a su comportamiento hacia la sobriedad de Depp. El actor explicó que estaba resentido por el hecho de que la actriz fuera muy agresiva sobre su uso del alcohol y drogas. Cuando Wass le preguntó que por qué querer que su esposo estuviera sobrio era motivo para que ambos actores la llamaran bruja, Depp explicó que el problema era que ella le exigía sobriedad mientras se embriagaba y drogaba frente a él.

Las acusaciones entre ambos actores continúan y poco a poco surge nueva evidencia que demuestra que ambos eran bastante agresivos y que su relación fue sumamente violenta. Si bien, Depp ha negado rotundamente que abusó físicamente de Heard, a diferencia de la actriz que sí lo golpeó, es evidente que ambos se atacaron de manera psicológica y verbal.

