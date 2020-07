Netflix anuncia que The Crown tendrá una sexta temporada

Con el contenido on demand hoy en día es casi impredecible saber cuántas temporadas funcionarán de una serie, si va a ser aprobada o cancelada. Netflix en específico en los últimos años ha decidido poner fin a más de una producción como lo es One Day at a Time, o hace casi nada que se anunció que El Mundo Oculto de Sabrina - 94% no tendría más capítulos después de los próximos a estrenarse. Si bien ha sido muy definitivo en algunas decisiones en otras ha sorprendido al cambiar de opinión, como es el caso de The Crown - 90%, ya que se ha anunciado que esta serie británica tendrá seis temporadas.

Te podría interesar: El Mundo Oculto de Sabrina: Fans reaccionan a la cancelación de la serie

The Crown es una de las joyas reales que componen el catálogo original de Netflix, ha sido galardonada en más de una ocasión, y reconocida por el trabajo de transición narrativa y actoral que han desarrollado de acuerdo con el tiempo que muestran en pantalla en cuanto a la familia real. Peter Morgan , creador de la serie anunció hace unos meses que la quinta temporada sería la última. Pero, como dice la gran frase “nunca digas nunca”, el creativo se dio cuenta de que la historia podía dar más y como es de sabios cambiar de opinión se ha informado que la sexta temporada será una realidad, dejando claro que este alargamiento nada tiene que ver con que se represente un panorama actual de la Corona Británica (vía Deadline):

Cuando comenzamos a discutir las historias para la temporada 5, pronto se hizo evidente que, para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas. Para ser claros, la temporada 6 no nos acercará más a la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo período con mayor detalle.

La temporada 6 tiene previsto mostrar la historia hasta principios de la década de 2000, lo que significa que no veremos a figuras como Kate Middleton ni Meghan Markle convertirse en parte de la famosa y poderosa familia, ni mucho menos todo el escándalo mediático que se ocasionó después de que esta última y su esposo el ex príncipe Harry dejaran sus deberes reales; para luego declarar que no querían que Markle sufriera el mismo destino que la princesa Diana de Gales.

Te recomendamos leer: Lesley Manville se une a la quinta temporada de The Crown como la princesa Margarita

Cabe destacar que Lady Di sí aparecerá dentro de la narrativa de la cuarta temporada, la cual está programada a estrenar a finales de este año y contará con Emma Corrin como la Princesa Diana y Gillian Anderson (El Último Rey de Escocia - 87%, Los Expedientes Secretos X: La película - 64%, Sex Education - 91%n), en el papel de Margaret Thatcher. Mientras que hace tan sólo unos días se confirmó que la actriz Lesley Manville será quien dará vida a la princesa Margarita en su versión adulta sustituyendo a Helena Bonham Carter en el marco de la quinta temporada.

En cuanto a la nueva temporada que se ha anunciado, de acuerdo con Deadline, el creador siempre tuvo en mente llegar a seis y esta idea se había reafirmado aún más cuando firmó un acuerdo general con Netflix el año pasado. Por fortuna, se logrará esta visión que tenían para la serie. Al respecto, Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix, dijo:

The Crown sigue subiendo su calidad con cada nueva temporada. No podemos esperar a que el público vea la próxima cuarta temporada, y estamos orgullosos de apoyar la visión de Peter y el fenomenal elenco y equipo para una sexta y última temporada.

La próxima temporada en llegar a la plataforma está protagonizada por Olivia Colman (La Favorita - 100%, La Langosta - 90%, Fleabag - 100%) en el trono. Para la siguiente versión de la Reina Isabel tomará la corona Imelda Staunton a quien mayormente se le recuerda por su participación en Harry Potter y La Orden del Fénix - 79%.

No te vayas sin leer: Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado ya tiene calificación de la crítica