El Mundo Oculto de Sabrina: Fans reaccionan a la cancelación de la serie

Ayer Netflix anunció que El Mundo Oculto de Sabrina - 94% (Chilling Adventures of Sabrina) terminaría con su cuarta temporada que llegará en algunos meses. La noticia no fue bien recibida por los fanáticos que habían seguido con mucho entusiasmo las escalofriantes aventuras de Sabrina en los últimos dos años. Desafortunadamente es bien sabido que Netflix no se tienta el corazón cuando una serie no atrae nuevos suscriptores al servicio y por ello varias producciones de buena calidad son canceladas

El Mundo Oculto de Sabrina es una adaptación del cómic Chilling Adventures of Sabrina, que a su vez es una reimaginación del personaje surgido en los cómics de Archie que más tarde obtuvo su propia serie de cómics, Sabrina la bruja adolescente. Para la mayoría del público millennial el personaje fue conocido por la sitcom protagonizada por Melissa Joan Hart que sacó muchas carcajadas entre los 90 y los 2000.

El Mundo Oculto de Sabrina por su parte abrazó sin miedo todos los elementos paganos y satánicos que la cristiandad relacionó con la brujería a lo largo de los siglos, pero también abrazó los valores progresistas tan estimados y urgentes la actualidad, lo cual le valió los aplausos de la crítica y de gran parte del público.

A pesar de que resulte una lástima para los seguidores del show, debemos admitir que corrió con mucha suerte a comparación de otras historias que se han quedado a mitad del camino y no han logrado explotar todo el potencial que tenían. Un ejemplo de ello es Anne with an E, que ha provocado campañas y los fans han recabado cientos de miles de firmas con la esperanza de que sea renovada para una cuarta temporada.

Lo más probable es que sin importar cuántas quejas se levanten, las cosas sigan adelante como están planeadas por Netflix. Lo mejor que podemos hacer es disfrutar de lo que venga y antes de que lleguen los nuevos episodios volver a ver la serie completa desde el inicio. A continuación les dejamos algunas de las reacciones furiosas y tristes de los fans en Twitter:

Cancelaron Chilling Adventures of Sabrina, y yo ya estaba triste.

They cancelled Chilling Adventures of Sabrina, like, I was already sad pic.twitter.com/fR4n305nHz — Mikie Pop (@MikiePopz) July 9, 2020

¿Netflix cancela Sabrina antes de que estas dos se besen? Cobardes.

netflix cancelling sabrina before they kiss???? cowards pic.twitter.com/oJW7Bz936z — amy (@charleyswebber) July 9, 2020

Wow, así que cancelarán las aventuras de Sabrina, pero mantendrán Riverdale.

wow so they’ll cancel adventures of sabrina, but they’ll keep riverdale pic.twitter.com/GlcNgSivkn — rachel (@considermedone) July 9, 2020

Netflix, ¿Por qué demonios cancelarías The Chilling Adventures of Sabrina?

NETFLIX, WHY ON EARTH WOULD YOU CANCEL THE CHILLING ADVENTURES OF SABRINA???!!! pic.twitter.com/vcWbkkXjOq — Sean (@onemoreseans) July 9, 2020

Así que estamos a punto de exigir con todo Anne with an E y tratar de renovar Chilling Adventures of Sabrina como locos.

so um we’re about to go full anne with an e and go crazy to try and get chilling adventures of sabrina renewed right 😁😁 — filene ᵇˡᵐ (@BR00KESDAVIS) July 9, 2020

¿Van a cancelar #ChillingAdventuresofSabrina así nada más?

No puedo creer que Chilling Adventures of Sabrina fue cancelada realmente...

i can’t believe chilling adventures of sabrina actually got cancelled..... — netflix you’re on my shit list (@brucasfilms) July 9, 2020

Yo: Nada más puede pasar este año.



2020: PUES NO MI CIELA, NO MÁS SABRINA, LA CUARTA SERÁ LA ÚLTIMA TEMPORADA😪😭😢 pic.twitter.com/Zc1cI7YVB4 — I S 〽️ A E L💭🇲🇽 (@ismaeel94) July 9, 2020

Sabrina tendrá cuarta temporada / pero es la ultima. pic.twitter.com/F0SHN0MGdk — Itzel Romanov (@Itzel_MezaM) July 9, 2020

No se preocupen por la cancelación de Sabrina, ya lo estoy arreglando. pic.twitter.com/u5mauHfOeJ — Itzel Romanov (@Itzel_MezaM) July 9, 2020

Ayer cuando se dio a conocer la noticia de la cancelación de El Mundo Oculto de Sabrina, TV Line compartió un comunicado de Roberto Aguirre-Sacasa , escritor del cómic Chilling Adventures of Sabrina y showrunner de la adaptación de Netflix. Aquí lo pueden leer:

El elenco, comenzando con Kiernan como la bruja adolescente favorita de todos, ha sido una alegría absoluta. Estoy más que agradecido con el equipo, escritores, editores, asistentes y todos por verter tanto amor en este oscuro sueño. También estoy agradecido con nuestros socios de Netflix, Warner Bros., Berlanti Television y Archie Comics por permitirnos contar la historia que queríamos contar, de la manera que queríamos contarla. No podemos esperar a que todos vean la Parte Cuatro.

