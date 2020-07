Johnny Depp es acorralado durante el juicio con fotografías y audios comprometedores

Las cosas no están saliendo bien para Johnny Depp en los últimos días. El actor está gastando una fortuna, haciendo todo lo posible para salvar su reputación tras las acusaciones de violencia doméstica sostenidas por Amber Heard, su ex-esposa; así como por la escrito en The Sun, medio informativo que lo llamó “golpeador de esposas” en un artículo publicado en 2018. El juicio por difamación contra el periódico fue retomado este martes en Londres, sin embargo, no podemos decir que Johnny esté haciendo lo mejor para sí mismo.

No te pierdas: Johnny Depp podría perder juicio contra The Sun y Amber Heard

A costa de sus sueños musicales, Johnny Depp se convirtió en uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Sus años de juventud fueron excelentes, con su nombre presente en varias de las producciones más famosas de la industria. Johnny fue admirado por todos y colocado en el pedestal más alto por los medios… al menos hasta 2017, cuando se desataron los problemas legales que hoy lo siguen atormentando. En pleno 2020, Depp todavía tiene muchos cabos suelto para arreglar y el horizonte no se ve demasiado prometedor para él.

El martes todos quedamos sorprendidos con las declaraciones de Depp sobre Heard, llamándola “una sociópata que se casó con él para progresar en su carrera”; ahora, The Daily Mail reporta que durante el miercóles fueron reproducidos algunos audios escandalosos durante el juicio. En ellos puede escucharse a Johnny “aullando como un animal”, según la defensora de The Sun, luego de presuntamente haber consumido alcohol y cocaína; el actor habría atacado a Amber durante un vuelo en avión privado en 2014.

Sasha Wass, la fiera abogada de The Sun, señala que durante aquel ataque, Johnny Depp agredió físicamente a Heard y le dijo cosas como “le gusta que la follen durante el rodaje”, “perra” y otras palabras haciendo referencia a los genitales de la actriz. Depp negó todo y asegura que ese no fue el comportamiento que tuvo durante el vuelo, admitió que sí se encontraba bajo los efectos de sustancias pero que en realidad se la había pasado haciendo bocetos en un cuaderno. Por otro lado, en línea sí es posible encontrar el audio de Johnny en donde realmente podemos escucharlo hacer ruidos animales.

Te invitamos a leer: Piratas del Caribe: Fans exigen a Disney que incluya a Johnny Depp en la nueva película con Margot Robbie

The Guardian también recoge algunas importante declaraciones. Wass cuestionó a Depp: “Te desmayaste, ¿no? Puede que hayas hecho algunas cosas que no recuerdas”. A lo que Johnny respondió:

Tengo algunos recuerdos del vuelo. No soy una persona violenta, especialmente no con mujeres. Niego que la haya pateado en la espalda. Para ser alguien que fue bastante autodestructivo durante su vida, tuve la suerte de que mi cerebro todavía funcionara.

Por su parte, Amber Heard se presentó en el juicio para testificar a favor de The Sun. La actriz presentó evidencia contundente, imágenes en donde podemos observar los perturbadores hábitos de su ex-esposo. En una de las fotografías podemos ver “el desayuno” del actor a la 1:37 PM: un vaso de whisky, una caja con pastillas (la cual dice Property of JD) y cuatro líneas de cocaína. En otra foto vemos a Johnny tirado en el piso, aparentemente noqueado por el consumo de sustancias. El material fue capturado por Heard en 2013.

Los hábitos de Johnny van quedando al descubierto, situación que tan solo logra hundir más su juicio y dañar todavía más su herida reputación. A pesar de todo lo anterior, el actor no tuvo miedo al declarar: “Odio defender las drogas, el alcohol, la violencia o la locura para cualquiera, pero siempre han funcionado para mí, pero eso no me convierten en un monstruo”. El juicio continuará durante algún tiempo. ¿Cuál será el destino final del aclamado Johnny Depp? Puedes ver las imágenes a continuación:

También puede interesarte: Johnny Depp ocultó mensajes donde le pedía drogas a su asistente en la fecha en que Amber Heard lo acusa de violencia