Preparan reboot de Los Años Maravillosos protagonizado por una familia negra

Una de las series que marcaron a toda una generación, Los Años Maravillosos (The Wonder Years), tendrá un reboot con un cambio que podría hacer enojar a los fanáticos más conservadores y puristas. De acuerdo con Entertainment Weekly, ABC está preparando un episodio piloto que se enfocará en una familia negra de Montgomery, Alabama. El co-creador de la serie Empire, Lee Daniels, fungirá como productor ejecutivo, mientras que Saladin K. Patterson, guionista y productor de The Big Bang Theory, será showrunner. Neal Marlens, co-creador de Los Años Maravillosos, será asesor en el reboot.

No te pierdas: Se confirma el reboot de Beavis y Butt-Head

La serie estrenada en 1988 contaba la historia de Kevin Arnold, un chico de clase media que crecía en la década de 1970, en medio de cambios sociales profundos en Estados Unidos. Kevin era interpretado por el actor Fred Savage, quien ahora regresará como director y productor ejecutivo del reboot. Esta es la descripción de la nueva versión de Los Años Maravillosos:

Cómo una familia negra de clase media en Montgomery, Alabama, en la turbulenta década de 1960, la misma época que la serie original, se aseguró de que también fueran Los Años Maravillosos para ellos.

Los Años Maravillosos también tuvieron un gran efecto en Latinoamérica, como el recuerdo de una época buena que hoy se siente muy lejana. Tal vez muchos quisieran ver el regreso de la serie como los mismos actores en sus años más maduros, sin embargo, esa idea fue totalmente descartada por Fred Savage quien anteriormente había dicho que nunca profanaría el legado de la serie con una reunión del elenco. Esto fue lo que dijo para Vanity Fair en 2017:

Te invitamos a leer: Seth Rogen prepara nuevo reboot de Las Tortugas Ninja

Sabes, yo Siempre he dicho que The Wonder Years no es solo el nombre del programa, es un momento en tu vida, un momento muy especial y finito en tu vida. Creo que todos recordamos ese momento de nuestras vidas y lo anhelamos e idealizamos. Una de las razones por las que adquiere este tipo de calidad mítica, casi inquietante en nuestras vidas, es porque es algo a lo que no se puede regresar y no se puede volver a visitar. Solo existe en nuestros recuerdos. Me encantan todos los reinicios, las revisiones y las reimaginaciones de todos estos [otros] programas, pero no creo que funcione, conceptualmente, para The Wonder Years.

Fred Savage se mantuvo más o menos fiel a sus palabras. No veremos un reboot de la familia que todos conocemos, sino que nos acercaremos a una nueva pero con la visión de la serie original, los tiempos maravillosos que quedaron atrás. ¿Logrará tener el mismo éxito o alcanzar el grado de leyenda que obtuvo la primera aventura? La época difícil en la que vivimos actualmente podría ser suficiente para transformarla en un gran triunfo de la pantalla chica. Lo descubriremos muy pronto.

El hecho de que el reboot se enfoque en una familia negra le da puntos extras en este tiempo de disputa donde el movimiento Black Live Matter ha adquirido mayor importancia debido a los acontecimientos de los últimos meses. Cada vez son menos las series y películas que se enfocan en personajes de piel blanca, la industria del entretenimiento está apostando por la diversidad y los resultados han sido bastante buenos. El futuro luce brillante para lo nuevo de Los Años Maravillosos.

Por el momento no hay fecha de estreno para el reboot de Los Años Maravillosos. Sigue de cerca nuestra página para estar al pendiente de todas las novedades.

También puede interesarte: Jude Law será el Capitán Garfio en el remake live-action de Peter Pan