Halloween Kills presenta nuevo tráiler y se retrasa hasta 2021

Halloween Kills es la siguiente película de la franquicia Halloween que llegará muy pronto a la pantalla grande. El temido Michael Myers está de regreso para más homicidios y violencia sin control, con Laurie Strode muy consciente de sus increíbles habilidades de supervivencia y con total determinación a parar con su historial de muerte. Esta tarde llega hasta nosotros el tráiler oficial de Halloween Kills con grandes promesas, de esas que nos encantan en la temporada de brujas; sin embargo, también viene acompañado de una mala noticia.

Halloween - 92% de 2018 fue un éxito en taquilla y marcó el regreso triunfal de Jamie Lee Curtis como Laurie. Los cines se llenaron ante su retorno y el de Myers, un par de personajes pilares en el cine slasher. La cinta tuvo un presupuesto de tan solo US$ 10 millones, sin embargo, arrasó en todo el mundo con US$ 255 millones de recaudación, una cantidad demasiado impresionante para un cinta de aspiraciones moderadas… claro que Jamie no pudo evitar presumir el éxito en redes sociales durante su tiempo en cartelera.

En el nuevo tráiler de Halloween Kills podemos observar a Laurie y su familia mientras son trasladadas lejos de la casa incendiada donde ocurrieron los acontecimientos de la película anterior. Están cansadas, heridas pero con la esperanza de haber terminado con el mal para siempre; no obstante, observan varios autobuses de bomberos que se dirigen hacia el incendio. Laurie comienza a gritar, pidiendo que dejen el sitio arder… pero nosotros sabemos que las cosas no han terminado. Puedes ver el avance a continuación.

Las primeras proyecciones de prueba de Halloween Kills tuvieron lugar durante los días iniciales de febrero con grandes alabanzas por parte de los afortunados que tuvieron la oportunidad de mirarla. Entre las menciones más importantes se dice que un personaje muy valioso regresará, veremos a un Myers ultraviolento y brutal, y tendremos varias escenas flashback hechas con gran habilidad. El trabajo del director David Gordon Green ha sido bien recibido, y tal parece que una vez más ha logrado capturar la esencia de la franquicia slasher en Halloween Kills.

El talento de Green fue tan bien observado que en abril de este año se confirmó su posición como director en la serie de Hellraiser que está preparando HBO, estará a cargo del episodio piloto y algunos otros de la temporada. En el proyecto ya se encuentran incluidos varios guionistas de renombre Mark Verheiden (Heroes, Daredevil - 93%, Battlestar Gallactica) y Michael Dougherty (Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%). Los detalles sobre el argumento no han sido revelados pero vaya que nos encantaría tener de regreso a Doug Bradley como Pinhead y a Ashley Laurence como Kirsty Cotton.

Con la delicada crisis que invadió al mundo en 2020, Halloween Kills no encontró su lugar en la cartelera de los próximos meses. Numerosas películas no tuvieron suerte de llegar hasta sus fechas de estreno oficiales sanas y salvas, todo debido a la pandemia de Covid-19. Los cines se mantienen en proceso de reapertura y esperamos que durante los últimos meses de 2020 tengamos la oportunidad de asistir a los complejos con plena tranquilidad, sin el temor a contagios. Seguir las recomendaciones de sanidad será algo indispensable.

Halloween Kills llegará a los cines el 16 de octubre de 2021, así lo confirmaron Green y John Carpenter a través de un largo comunicado de Twitter. ¿Logrará ser tan exitosa en taquilla como su predecesora?



