The Boys 2: Billy Butcher y el resto son fugitivos en tráiler de la segunda temporada

Una nueva era para los superhéroes comienza en el tráiler de la segunda temporada de The Boys - 90%. La serie original de Amazon, que se convirtió en una sensación el año pasado, está a nada de regresar a las pantallas y dispositivos de los fans, el primer avance ha llegado y parece que tendremos más de la acción que tanto nos sorprendió y los personajes que tanto nos disgustaron en los nuevos episodios.

No dejes de leer: The Boys: revelan primeros minutos de la segunda temporada

¿Qué será de The Boys? La banda anti superhéroes de Billy Butcher (Karl Urban) se ha convertido en la más buscada luego de que sale a la luz que ellos asesinaron a Translúcido. El adelanto se guarda algunos detalles, pero podemos ver hacia donde van algunas de las líneas narrativas que quedaron inconclusas en el final de la temporada pasada. Por ejemplo, el destino del protagonista a manos del temible Homelander (Antony Starrr).

Al ritmo de “We Didn’t Start the Fire”, el tráiler revela que The Seven sí se convertirán en la nueva fuerza estatal para combatir el terrorismo dejando a un lado al ejército. Esto después de manipular a un senador para que el gobierno les comprara sus servicios de seguridad, y de dejar suelto a un súper terrorista. Entre los rápidos cortes, por ejemplo, vemos a Homelander asesinar a un sargento con su visión de rayos láser.

La serie, que es producida por Seth Rogen, está basada en un cómic del mismo nombre. El show subvierte algunos de los elementos más básicos del género al presentar una crítica al corporativismo estadounidense y la corrupción, al hacer de este grupo de héroes una organización maligna que sólo busca ganar dinero y pintarse una buena apariencia, cuando en realidad son los verdaderos antagonistas de la historia.

Continúa leyendo: The Boys: Diseñador de producción asegura que Los Siete son como Donald Trump y las Kardashian

Es posible que la segunda temporada no haga más que ahondar en esos temas, pues se sabe que contará con la adición de Giancarlo Esposito, uno de los villanos favoritos de la televisión, para dar vida al presidente de Vought, la compañía que crea a los superhéroes en el universo de la serie. Es decir, si creían que Homelander era una pesadilla, sólo esperen a ver quién está realmente detrás de él.

Por otra parte, la acción no quedará atrás. En otro adelanto, con los primeros minutos de la nueva temporada, The Boys reveló otro vistazo a las habilidades regenerativas de Black Noir, uno de sus personajes más misteriosos. En este nuevo tráiler vemos también a la nueva superheroína que se unirá al equipo: Stormfront, y vemos algunos de sus poderes en acción también en rápidos cuadros de este nuevo video.

The Boys - 90% es una producción original de Amazon Prime y su primera temporada sigue en la plataforma streaming, consiste de ocho episodios, en caso de que no la hayan visto todavía o decidan volver a hacerlo para tener el relato más fresco. La nueva temporada llegará hasta el 4 de septiembre, pues fue una de las pocas que se alcanzaron a terminar su producción antes del brote del COVID-19 y su esparcimiento a nivel mundial.

También puede interesarte: The Boys ya tiene calificación de la crítica