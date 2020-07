Comic-Con 2020: Marvel Studios podría no estar presente en la versión virtual

La pandemia nos ha privado de muchos estrenos y eventos especiales. Si bien la industria del entretenimiento no es la principal afectada, si ha sufrido los duros golpes del distanciamiento y la cuarentena. Entre los eventos masivos que tuvieron que encontrar otra vía para poderse llevar a cabo, está la San Diego Comic-Con; la cual han anunciado que se llevará a cabo a través de YouTube, pero todo apunta a que Marvel Studios no tendrá participación durante esta edición.

Desde hace unos años la San Diego Comic-Con se ha convertido no sólo en un espacio en el que los fanáticos se reúnen, usan disfraces y conviven, sino también en el lugar en el que se revelaban y presentaban anuncios importantes de futuras películas y series del mundo de los superhéroes. No obstante, los rumores y las confirmaciones podrían apuntar a lo contrario y quizá este año no haya ningún contenido relevante de cine o televisión para disfrutar en su edición en línea.

Estos rumores están infundados principalmente porque DC anunció que tendría su propia especie de convención en línea con Fandome, en el que parece ser que revelarán noticias de The Batman , el corte de Zack Snyder de Liga de la Justicia - 41% y The Suicide Squad de James Gunn, además de que hay un espacio dedicado para Wonder Woman 1984. Con este evento a la par, la Comic-Con queda limitada en cuanto al material que pueda presentar.

Por otra parte, Deadline ha informado que de acuerdo con sus fuentes, Marvel Studios no será un fuerte participante dentro de la famosa convención. Hasta el momento lo único que la compañía tiene confirmado son algunos paneles que se centran en la división de Marvel Cómics. De acuerdo con la página oficial de Marvel hasta el momento tienen confirmadas tres apariciones. La primera el 23 de julio con la presentación de Marvel's 616, un documental que explora cómo se dio forma al rico legado de historias de la firma, personajes y creadores de Marvel dentro del "mundo fuera de su ventana". los directores Gillian Jacob, Paul Scheer y los productores ejecutivos Sarah Amos y Jason Sterman discutirán la realización de esta serie original de Disney + con la moderadora Angélique Roché .

El mismo 23 de julio será el MARVEL HQ, el cual ha sido descrito como un espacio para los fanáticos más jóvenes en el que tendrán la oportunidad de echar una mirada al detrás de escena de la serie animada, Marvel's Spider-Man: Maximum Venom mientras aprenden a dibujar un simbionte.

Y finalmente tienen confirmado para el 24 de junio el panel Marvel Comics: Next Big Things, en el que el editor en jefe CB Cebulski se unirá a diversos creadores de la editorial para mostrar lo nuevo de X-Men y Nick Lowe, Nick Spencer y Mark Bagley discutirán el hit que tuvo el cómic 'Amazing Spider-Man # 850' que marcó el comienzo del Duende Verde.

Por el momento esas son todas las participaciones que Marvel tiene confirmadas. Aunque no es de sorprenderse que el estudio no tenga nada preparado para esta edición de Comic-Con. El coronavirus afectó de gran manera a la compañía, primero porque con los cines cerrados sus estrenos más fuertes se vieron retrasados. Para este momento Black Widow ya debía estar en cartelera, sin embargo, tomará la fecha de estreno de Eternals y todo se ha recorrido para la fase 4.

Aunado a lo anterior, sus series de Disney Plus que se centran en los héroes del Universo Cinematográfico de Marvel, también han sufrido retrasos en cuanto a sus filmaciones. Todo apuntaba a que Falcon and the Winter Soldier reanudaría su producción en estos meses.

No es sorpresa que Marvel Studios no tenga una mayor participación en San Diego, aunque todavía nos queda la D-23 como esperanza.

