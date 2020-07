J.K. Rowling dice que las terapias hormonales para personas trans son las nuevas terapias de conversión

J.K. Rowling se ha convertido en una figura controvertida, sus tropiezos del pasado no se comparan con la campaña actual de transfobia que está empeñada en defender. Ahora, después de haber sugerido que está a favor de las infames terapias de conversión, ha querido defenderse diciendo que los tratamientos hormonales para que las personas trans cambien de género son «un nuevo tipo de terapias de conversión».

Los primeros signos de transfobia en la autora de Harry Potter aparecieron en forma de likes a tuits tránsfobos, pero luego la bomba estalló cuando en diciembre declaró su apoyo a la periodista Maya Forstater, despedida de su trabajo por hacer un comentario despectivo hacia la comunidad trans. Pero como si eso no fuera suficiente, en el mes del orgullo LGBTQ+ Joanne arremetió directamente contra las mujeres trans.

La polémica escritora de 54 años dedicó un largo hilo en Twitter a hablar de cómo los tratamientos hormonales que llevan a cabo las personas trans para cambiar de género son las nuevas terapias de conversión, pero comenzó defendiéndose de algunos que la acusaron de insultar a los que deben medicarse con antidepresivos, pues Rowling dio like a un tuit que comparaba el uso de hormonas con los antidepresivos (vía Vulture):

Ante las quejas de los usuarios por sugerir que tomar antidepresivos es “pereza pura” a menos que sea el último recurso, Rowling se defendió diciendo que ella ha tomado antidepresivos y ha luchado contra la depresión y ansiedad en el pasado, pero no se conformó con ello, sino que redobló sus esfuerzos por explicar su postura en contra del tratamiento hormonal:

Many, myself included, believe we are watching a new kind of conversion therapy for young gay people, who are being set on a lifelong path of medicalisation that may result in the loss of their fertility and/or full sexual function. 5/11