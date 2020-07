Celebridades reaccionan al fallecimiento de Ennio Morricone

Es una día lamentable para la industria del cine y la composición. Ha muerto Ennio Morricone a los 91 años, el genio que dio sentido a las banda sonoras de incontables películas y que llenó nuestros oídos con su sensibilidad y notas cumbres. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el creador italiano falleció hoy en Roma tras complicaciones de una caída la semana pasada en la que se rompió el fémur. Su legado será recordado hasta el final de los tiempos.

Ennio Morricone compuso la música para más de 500 películas, incluyendo los spaghetti westerns de su amigo y colega, Sergio Leone, a quien conocía desde la infancia. Por un Puñado de Dólares - 98%, Por unos Dólares Más - 94%, El Bueno, El Malo y El Feo - 97%, Érase una Vez en el Oeste - 98%, fueron algunas cintas de Leone que contaron con las magistrales composiciones de Morricone y que han pasado a la historia como grandes obras de culto.

El inigualable Morricone trabajó en películas como Días de Gloria - 94%, La Misión - 65%, Los Intocables, Bugsy, Malena y Los 8 Más Odiados - 75%. También es famoso por sus brillantes colaboraciones con directores de altísima reputación como Gillo Pontecorvo, Don Siegel, Bernardo Bertolucci, John Boorman, Édouard Molinaro, John Carpenter, William Friedkin, Brian De Palma, Pedro Almodóvar, Franco Zeffirelli y muchos, muchos más. Su increíble trayectoria fue reconocida en incontables ocasiones.

The Hollywood Reporter rescata un fragmento pronunciado por Leone sobre Morricone muchos años atrás:

La música es indispensable, porque mis películas podrían ser prácticamente películas mudas, el diálogo cuenta relativamente poco, por lo que la música subraya las acciones y los sentimientos más que el diálogo. Lo hice componer la música antes de grabar, realmente como parte del guión mismo.

Conocido como El Maestro, Ennio recibió en 2007 un premio Óscar honorario, presentado por Clint Eastwood, por sus años de trayectoria y por su incomparable trabajo; el mundo no volverá a ser el mismo ante su partida. La industria del cine y musical está completamente sorprendida ante la noticia, y en redes sociales comienzan a aparecer las primeras reacciones a la lamentable verdad. Puedes leer algunas de ellas a continuación

¿Dónde comenzar con el icónico compositor Ennio Morricone? Podría convertir una película promedio en una visita obligada, una buena película en arte y una gran película en leyenda. No ha estado fuera de mi estéreo toda mi vida. Qué legado de trabajo deja atrás. Q.E.P.D.

Sorprendido de saber que Ennio Morricone ha fallecido. Q.E.P.D. Acabo de comprar el OST de ‘The Legend of 1900’. Usé su música ‘Here’s To You’, cantada por Joan Baez para Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, la canción utilizada en la película Sacco e Vanzetti.

Vi con gran tristeza que uno de mis héroes musicales, Ennio Morricone, falleció hoy. Su música me presentó a los álbumes y el primer álbum que compré fue uno de los suyos. Hizo una hermosa música emocional y fue el maestro de la melodía.

Amantes del cine en todas partes. Si tienen un proyector, abran sus ventanas esta noche y proyecte esto en una pared, un acantilado, una hoja, una valla publicitaria, para celebrar cómo Ennio morricone hizo que las películas se escucharan:

Solo un compositor como #EnnioMorricone podría traer la belleza, la cultura y el romance persistente de Italia a sus sentidos en la realidad pre-virtual y la era previa a Internet... ¡Todo lo que podemos hacer es celebrar el trabajo del maestro y aprender!

Con gran tristeza nos despedimos de un gran maestro del cine. Su música seguirá sonando en nuestros recuerdos. Descansa en paz.

Ennio, Ennio, Ennio... Adiós. Gracias. Gracias por todos los grandes viajes.

