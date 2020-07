Mulán: Boicot hacia la película gana fuerza en Tailandia

Las decisiones tomadas por algunas estrellas de Mulan podrían causar serias consecuencias en las ganancias de Disney, las repercusiones se observan desde hace tiempo y en los últimos días se han agudizado todavía más. Donnie Yen, actor y artista marcial que co-protoganiza Mulán, se ha sumado a la opinión de Yifei Liu al apoyar al Partido Comunista respecto a la controvertida Ley de Extradición aprobada recientemente. La indiferencia de los actores hacia los intereses del pueblo hongkonés ha impulsado el movimiento #BoycottMulan en Tailandia.

Mulán es el siguiente live-action de Disney, una película muy esperada por los fanáticos debido al gran legado que representa la versión animada, uno de los clásicos más queridos por el público en general. La nueva cinta dirigida por Niki Caro llegará a los cines el 21 de agosto, no obstante, los pensamientos externados por Liu Yifei y Donnie Yen a favor del gobierno chino han decepcionado a innumerables fans, quienes no pueden creer que los actores no estén con los manifestantes.

Todos recordamos las protestas de Hong Kong el año pasado, conformadas por estudiantes universitarios que buscaron mantener las leyes de seguridad e independencia de los habitantes por encima de los deseos de la China Continental. Cuando Liu aprobó el uso de la fuerza policial (a través de Weibo y con un meme) para someter a los manifestantes, innumerables usuarios de las redes sociales fuera de China la condenaron por no simpatizar con la causa de los jóvenes hongkoneses. En Facebook y Twitter comenzaron a aparecer perfiles y páginas alentando el boicot al live action de Mulán y nuevamente toman fuerza a causa de la aprobación y Donnie Yen.

Yen, estrella de películas como Ip Man - 84% o Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, compartió a través de Facebook un video en donde recuerda su presentación en 2017 junto al famoso pianista chino Lang Lang, sin embargo, en su breve publicación incluyó la siguiente oración: “Hoy es el día de celebración para Hong Kong que regresó a la patria de China hace 23 años”. Lo anterior fue suficiente para que los internautas comprendieran que Donnie está de lado del gobierno chino y que apoya la Ley de Extradición, medida que pondrá en peligro la libertad en Hong-Kong con riesgo a detenciones arbitrarias, juicios de manejo dudoso y

hasta tortura en China Continental.

#BoycottMulan se popularizó desde que Yifei Liu declaró su apoyo al Partido Comunista Chino, sin embargo, desde el viernes se ha visto un incremento en la popularidad del hashtag, específicamente en Tailandia. Lo ciudadanos de

este país se solidarizan con las protestas ante la reciente aprobación de la Ley de Seguridad; la reciente crisis sanitaria fue tomada como ventaja por el gobierno de China para ejercer mayor control en Hong-Kong, logrando alcanzar su objetivo

hace tan solo unos días. Ahora Beijing tendrá el poder para investigar, perseguir y castigar cualquier forma de rebeldía entre los hongkoneses.

En redes sociales podemos ver un aumento notable en la utilización de hashtag, ¿logrará incrementar sus números en otros países? Es probable que muy pronto veamos otro intento del gobierno chino por calmar a los inconformes extranjeros tal y como pasó en agosto.

El hashtag #BoycotMulan se está popularizando en Tailandia. Cientos de nuestros amigos tailandeses están apoyando a Hong Kong y condenan a Liu Yifei por apoyar la brutalidad policíaca. Incluso algunos están usando el hashtag #MilkTeaAlliance para amplificar sus voces. ¡Gracias amigos tailandeses!

El reciente comunicado de Carrie Lam, la Jefa Ejecutiva de Hong-Kong, divide la opinión internacional (vía CBR):

Estoy segura de que después de la implementación de la ley de seguridad nacional, el malestar social que ha preocupado a las personas de Hong Kong durante casi un año se aliviará y volverá la estabilidad, lo que permitirá a Hong Kong comenzar de nuevo, centrarse en el desarrollo económico y mejorar a la vida de las personas.

