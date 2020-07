Estrella de Hamilton llama a no molestarse con Disney Plus por censurar el musical

Los avisos de contenido obsoleto y la edición de algunas escenas consideradas como inapropiadas, son el pan de cada día para los usuarios que a pesar de la limitada oferta continúan manteniendo su membresía de Disney Plus. Tal parece que ninguna producción se salva de pasar por una extensa evaluación por la compañía del ratón, y esta vez le tocó a la recién estrenada Hamilton - 100% eliminar un par de diálogos que aparentemente no son correctos para el público familiar. Pero calma, porque uno de los miembros del reparto principal está feliz con el debut del musical y llama a sus fans a no molestarse con la empresa. ¿Qué opinamos de esto?

No te puedes perder: Hamilton ya tiene calificación de la crítica

Con la pandemia de COVID-19 muchos de los planes de la compañía del ratón se vinieron para abajo, entre ellos la llegada a tiempo de esperados lanzamientos como Mulan, Black Widow, Los Nuevos Mutantes y Eternals. Disney ya tenía preparada una producción sobre la famosa puesta en escena sobre la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. El show que se estrenó en Broadway en 2015 se convirtió en un clásico instantáneo, y a pesar que la anhelada película estaba programada para el 2021, el mundo recibió la grata sorpresa de su recién llegada a la plataforma del ratón.

Desde el pasado viernes los suscriptores de Disney Plus han podido disfrutar de este fantástico musical protagonizado por Lin-Manuel Miranda. La puesta en escena que durante 2016 arrasó con los Premios Tony, es una de las favoritas del público conocedor de Broadway, por lo que resultó bastante desconcertante que la producción de la compañía del ratón eliminara la palabra “fuck” de los diálogos. Esta palabra aparece durante dos veces en el show, aparentemente durante una canción, sin embargo, en la versión disponible en la plataforma de streaming será imposible cantarla.

Disney ya había advertido que se realizaran algunos cambios y tal parece que fue completamente en serio. Sin embargo, esto no tiene molestos a los involucrados, pues recientemente el actor Christopher Jackson (George Washington en el musical) le dijo a Cinema Blend que efectivamente notó la censura, pero que ésta no afecta la experiencia del show en absoluto. Está consciente de que es una plataforma familiar y nadie quiere sus hijos repitan esta palabra (vía Comic Book):

También te recomendamos: Avengers: Endgame | Disney censura chiste sobre el trasero del Capitán América

Por su parte, la estrella principal del musical, el actor Lin-Manuel Miranda, tampoco tiene ningún problema con la censura impuesta por la compañía del ratón. En tuit pasado, el intérprete les hizo saber a sus admiradores que está muy contento con la oportunidad de que la puesta en escena pueda llegar a más públicos, por lo que no le importó sacrificar un par de líneas por el bien de todos:

...I literally gave two fucks so the kids could see it:

1. In Yorktown, there's a mute over "I get the f___ back up again"

2. "Southern *record scratch*kin' Democratic Republicans."

You can sing whatEVER you like at home (even sync up the album)!

Love you. Enjoy.