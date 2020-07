Tiktokers logran que Love de Gaspar Noé se convierta en una de las películas más vistas de Netflix

Recordemos que desde el mes de febrero la plataforma de Netflix nos presenta un dinámico apartado para reconocer las producciones que se han convertido en las 10 más populares. Normalmente encontramos estrenos y una que otra nueva adición al catálogo de la transmisión, pero recientemente sorprendió que Love 3D - 41% de Gaspar Noé logró colarse al Top Ten. ¿Cómo pasó? Tal parece que esta vez las dinámicas de los usuarios de TikTok hicieron de las suyas. ¡Y vaya que el juego no tuvo desperdicio!

Love es una producción de 2015 dirigida por el mismo director de Irreversible - 57%, Enter the Void - 72% y Climax - 90%. El cineasta de origen argentino (y que actualmente reside en Francia), es conocido por su brutal estilo, lleno de mucha piel, luces, escenas sexuales y movimientos de la cámara que definitivamente son difíciles de seguir para cualquiera. En este filme en particular la trama se centra en la historia de amor/desamor entre Murphy (Karl Glusman) y Electra (Aomi Muyock), quien ahora se encuentra desaparecida tras la tumultuosa relación entre ambos que puso punto final hace algún tiempo.

Quizás el filme no es uno de los favoritos de los fans de Gaspar Noé, pero definitivamente nos regala tiernos momentos, una buena reflexión sobre el amor juvenil y sí, muchas escenas NSFW. Tal parece que las nuevas generaciones apenas están acercándose al cine erótico de este tipo, por lo que la nueva dinámica de la conocida red social TikTok tuvo resultados positivos en las vistas de Netflix. Según lo que reporta Variety, el juego consistía en sintonizar Love en la plataforma y ver la famosa primera escena mientras grababas tu reacción.

Esta icónica primera escena comienza con encuentro sexual (bastante bien simulada) entre los dos protagonistas de Love. Sólo se trata de uno de varios momentos de este tipo que no regala la película. Como los que han visto el filme recordarán, estas escenas son bastante explícitas, así que la usuaria de TikTok @bella_ashey sugirió una dinámica para hacer las cosas más divertidas en la red social. “Si has visto 365 días y te gustó, ve a ver Love en Netflix y usa este sonido para grabarte viendo desde el principio. Me refiero al principio. Haz clic en reproducir, grábate y veamos tu reacción”.

Una de las cientos de personas que siguieron la dinámica que posicionó a Love en el quinto lugar de las 10 películas más vistas de Netflix, Isela Sule, confesó que el origen de este juego fue el agrado generalizado por uno de los filmes más vistos en la plataforma recientemente: 365 dni - 8%. La película ha sido criticada por romantizar el secuestro, el abuso sexual e incluso la trata de personas, pero aún así estos adolescentes se han enamorado del protagonista interpretado por Michele Morrone:

Todos los adolescentes que se me ocurren han visto [365 días] y nos enamoramos de los personajes principales. Nos llevó a una película llamada Love... Al principio de la película se suponía que debíamos mostrar nuestra reacción... Pero, así es como todo comenzó con 365 días.

Christopher Olsen, otro de los tantos jóvenes que se unieron al nuevo reto, bromeó con el hecho de que gracias a la nueva dinámica de TikTok muchas más personas (incluyendo su propio padre) se sentirán curiosas por la película que sugiere Netflix:

Uno pensaría que cualquiera haría clic en una de las 10 películas principales, ya que es un buen indicador de que es popular o buena. Realmente no obtienes nada vulgar de ello. Simplemente estás viendo esta escena muy relajante de amantes que se complacen y termina una vez que el hombre ha terminado, lo que muestran. Así que realmente no estás dejando nada fuera de la imaginación... Es una locura porque me pregunto si mi papá lo va a presionar. ‘Oh, ¿qué es Love? ¿Eso está en el top 10?’.

A pesar de que Love se posicionó dentro de las películas más populares, es importante recordar que la plataforma de streaming sólo necesita que veas dos minutos de una producción para sumarle una vista. Por lo que estos indicadores no reflejan cuántas personas están viendo realmente un filme o una serie completa.

