Kanye West declara que se postulará a la presidencia de Estados Unidos en 2020

Kanye West se ha convertido en una de las figuras más extrañas y polémicas de la industria del entretenimiento. El compositor y rapero de 43 años le ha dado al mundo algunos de los momentos más polémicos de la cultura pop: videos musicales extraños, interrupciones inesperadas y discursos nacionalistas que algunos podrían considerar como extremos o fuera de lugar. Ahora, a través de su perfil en Twitter, ha publicado un mensaje que supera todo su historial: buscará la presidencia de Estados Unidos este año.

No te pierdas: Netflix crea la categoría “Black Lives Matter” con más de 40 títulos de series y películas

Kanye West se casó con Kim Kardashian y han tenido cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. La pareja conforma una de las más influyentes en Hollywood y la industria del entretenimiento en general, él con su música y sus diseños de modas, y ella con su imperio de tiendas y telerrealidad. Los seguidores que tienen, así como la atención mediática que reciben cada día, son simplemente increíbles. Pero ahora Kanye West ha logrado alzar más controversia que en años pasados, todo gracias a una decisión inesperada.

West es conocido por sus ideas en torno a la política de su país y otros temas de la índole. El cantante es bastante firme en sus declaraciones, con algunas que le han valido el repudio y la burla de las redes sociales y la esfera política; en varias ocasiones lo hemos visto cerrar todos sus perfiles web y tiempo después regresar con más actividad inusual. Sin embargo, su anuncio de ir por la presidencia de Estados Unidos en 2020 es por mucho su decisión más notable. Aquí el mensaje:

Te invitamos a leer: Black Is King: álbum visual escrito y dirigido por Beyoncé llegará a Disney Plus

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION