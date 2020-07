Brie Larson recibe duras críticas y miles de dislikes por su canal de YouTube

Parece ser que Brie Larson y la controversia van de la mano, pero no nos referimos por ella directamente sino por la ola de comentarios que genera cada movimiento que hace. En estos días a todos nos tomó por sorpresa saber que la actriz abrió un canal en YouTube que será actualizado regularmente con temas que considera relevante para su proyecto. Así, en mitad de la pandemia muchas personas han encontrado nuevas actividades para pasar el tiempo y la famosa plataforma de videos es lo que ha decidido esta figura de Hollywood y el Universo Cinematográfico de Marvel, que ha prometido más contenido en los próximos días.



El primer video llegó con el título de “So, I made a decision…” (Entonces, tomé una decisión...) y allí cuenta que siempre ha considerado a ese sitio como la mejor vía para expresarse de una forma más cercana a quienes la siguen y que además es tan multifacético que permite contenido de todo tipo, desde las conversaciones más profundas e importantes, hasta situaciones cómicas y absurdas, pero de acuerdo con lo que detalló parece que su canal será muy variado y podría haber desde activismo social hasta anécdotas de su día a día. Con la noticia de su presencia en ese medio llegó rápidamente a los más de 150 mil suscriptores y al momento de esta nota el video en cuestión cuenta con casi un millón de vistas.



Nada mál dirían algunos para sus primeros días como youtuber, pero lo que Larson no imaginó (o tal vez sí) es la cantidad de odio que iba a recibir en la sección de comentarios y fuera de ella, es decir en las redes sociales. Un reporte de EpicStreams (vía We Got This Covered), que fue publicado cuando el video tenía 520 reproducciones, añadió que recibió también 50 mil me gusta y 34 mil no me gusta. Al momento de esta nota, esos números se han disparado aunque no tanto en la cantidad de reproducciones, que va en 922 mil, cuenta con 70 me gusta y 37 mil no me gusta. Además se suman 34 mil comentarios que desde el inicio dejan ver que fueron publicados por personas que no hacen más que seguir a la actriz para dar opiniones negativas.





Un usuario en Twitter que cuenta con más de 45 mil seguidores, publicó un tuit donde dijo que vio una parte del video subido en el canal de Brie Larson y que no pudo continuar viéndolo por su “falta de personalidad”. Eso ocasionó que muchos otros usuarios le contestaran con críticas dirigidas a la actriz; solo muy pocos aseguraron haber hecho el intento de verlo antes de dar su opinión.



Vi algo del video en YouTube de Brie Larson... fue un ejercicio en youTubers corporativos, homogeneizados y desinfectados... He visto inteligencias artificiales en videojuegos con más personalidad.

I saw some of Brie Larson's youtube video... it was an exercise in corporate, homogenized, sanitized mainstream YouTubers... I've seen A.I in video games with more personality. — itsagundam (@GundamIsHere) July 3, 2020

Siento que este es otro movimiento para que el YouTube corporativo comience a purgar a los pequeños creadores que crearon YouTube a favor del dinero corporativo, ya que el cable está llevándose a los espectadores a los servicios de streaming. Eventualmente, Twitch sucumbirá al mega dinero corporativo.

I feel like this is another move for corporate youtube to begin purging the small creators that created YouTube in favor of corporate money since cable is currently bleeding viewers to streaming services. Eventually, Twitch will succumb to the mega corporate money. — Opnex (@Opnex_Gaming) July 3, 2020

Hay un video de 10 horas de pintura secándose en Youtube... tiene más personalidad que Brie Larson, más capacidad de actuación también.

Theres a 10 hour video of paint drying on Youtube.. it has more personality than Brie Larson, more acting ability too. — Boshek (@Boshek6) July 3, 2020

Solo diré que creo que Brie Larson haciendo un canal de YouTube es un cebo. Cebo puro. Ella sabe que muchas de sus críticas vinieron de allí. Ahora no está haciendo películas y su atractivo para el mercado se ve severamente obstaculizado por la gran aversión que muchos sienten por ella. En mi opinión, es más como una rehabilitación.

She’s not making movies now and her market appeal is severely hampered by the broad dislike for her - imo it’s likeability rehab — Antisocial Justice (@AntisocialJW2) July 3, 2020

Sin embargo, otro usuario señaló que varios youtubers respondieron inmediatamente con videos donde critican a Brie Larson. Afirmó que le parece divertido burlarse de las celebridades, pero que no está de acuerdo con lo que están haciendo con ella porque es algo totalmente opuesto a eso. Las capturas muestran que claramente no se habla de su carrera sino que están hechos con un tono negativo e incluso aparecen primero en los resultados de Google si se busca el canal de YouTube.

Brie Larson empezó un canal en YouTube y los hombres no lo están tomando bien.

Brie Larson started a YouTube channel and the content dudes are not handling it well pic.twitter.com/pBooSpT3zr — Ryan O'Toole (@ryanohtrue) July 3, 2020

