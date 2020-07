Investigadora de astrofísica de la UNAM explica la ciencia detrás de Dark

La serie de ciencia ficción de Netflix sobre el relato multigeneracional en un pueblo en Alemania es una de las mejores producciones televisivas en la actualidad. Saber que ha ganado bastante popularidad con el avance de sus temporadas es algo que sin duda atrae mucho a quienes no han presenciado este fenómeno, pero seguramente no están preparados para lo compleja que puede ser, no solo por el idioma sino por todo lo que convella su trama. Dark - 100% requiere de atención a tiempo completo al tener una de las narrativas más desafiantes que han llegado a la pantalla chica en los últimos años y requiere de al menos un pequeño material de apoyo para no perderse de los detalles.



Esta producción creada por Baran bo Odar y Jantje Friese se caracteriza por el múltiple uso de los viajes en el tiempo debido a que Jonas (Louis Hofmann), uno de los personajes principales, se encuentra recorriendo diferentes épocas para prevenir la llegada del fin del mundo. Eso nos deja con dos líneas de tiempo hasta el final de la segunda temporada, donde aparece una Martha (Lisa Vicari) proveniente de otro mundo que expande el conocimiento que teníamos sobre Dark a los universos paralelos.

El nivel de meticulosidad de mantiene en la nueva tanda de episodios estrenados el pasado 27 de junio, que además son los últimos que saldrán porque el ciclo de transmisión de la serie concluyó. Pero la pregunta es qué tanto hay de ficción y realidad, puesto que toma en cuenta a la ciencia en su proceso y justamente uno de los guionistas declaró que se basaron mucho en ella para poder llevar a la vida este complejo relato.

La respuesta a todas las dudas está en un video publicado por Netflix donde Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora científica mexicana que ejerce como Investigadora de del Instituto de Astronomía de la UNAM, explica lo que hay detrás de todos los aspectos relacionados a la física contemporánea que la producción toma en cuenta, en una especie de análisis que al final nos deja saber qué tan factible sería que se haga realidad todo lo que se ve en la pantalla.

Fierro menciona que en las películas de ciencia ficción es común ver a personajes viajando del pasado al futuro y viceversa. Afirma que esto podría suceder si tuviéramos hoyos negros que pueden deflectar el espacio-tiempo, y usa el ejemplo de un cable USB para señalar que el tiempo es lineal, pero si estuviera enredado como ese cable se crearían bucles y eso haría más fácil que se pueda viajar a una época diferente, siendo que en teoría debe ser posible.

Continuó analizando lo que ocurre cuando un personaje (o una persona en la vida real, hipotéticamente hablando) mata a otro en el pasado, pero en el futuro la víctima está viva. Esa acción, o cualquier otra como un ejemplo, es capaz de cambiar el curso del futuro. Eso es lo que ocurre en Dark, aunque esta también nos vende la idea de que todo lo que ocurre en ella es parte definida de uno de sus ciclos.



En todo esto parece haber gran precisión científica, aunque está claro que todo en base a teorías y conceptos que no se han confirmado en la práctica. Sin embargo, el veredicto de Julieta Fierro es que al final resulta imposible viajar en el tiempo porque si se tuviera un hoyo negro se necesitaría de un hoyo blanco para poder salir del otro lado; el problema está en que la ciencia dice que todo lo que se acerca a un hoyo negro se estira hasta caer en él, pero lo hace de forma infinita. Por esta razón, gracias a la teoría de relatividad de Albert Einstein, se sabe que el tiempo se alarga y tarda una eternidad en llegar al otro lado. Si quisiéramos viajar en el tiempo, no lo lograríamos porque lo que nos tomaríamos para pasar por el agujero de gusano, que es el nombre que recibe este “atajo” a través del espacio y el tiempo, sería infinito.

