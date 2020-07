Rumor: Joss Whedon amenazó a Gal Gadot con destruir su carrera si no lo obedecía en Liga de la Justicia

Desde el anuncio oficial de que el Snyder Cut llegará en algún punto del próximo año a HBO MAX, más escabrosos detalles sobre Liga de la Justicia - 41% de Joss Whedon están saliendo a la luz. Recordemos que el director tomó el lugar de Zack Snyder cuando éste tuvo que abandonar la producción, y de acuerdo con un nuevo rumor que está sacudiendo las redes sociales, el cineasta no solamente cambió por completo la idea original de la película, sino que también maltrató a uno de los miembros más queridos del reparto: Gal Gadot (Wonder Woman).

No te puedes perder: Revelan que Gal Gadot también estuvo molesta por el trato de Joss Whedon en Liga de la Justicia

Las declaraciones sobre la mala actitud de Joss Whedon una vez que tomó el mando de Justice League han sido la comidilla de todos en redes sociales durante los últimos días. Recientemente incluso el conocido director Kevin Smith reveló en su podcast que obtuvo información directa de realizadores de efectos especiales que aseguraron que el cineasta habló pésimo sobre el trabajo realizado por el director de El Hombre de Acero - 55% y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%.

De acuerdo con la periodista de entretenimiento Grace Randolph, quien apoyó desde un principio las declaraciones sobre el comportamiento abusivo de Whedon emitidas por Ray Fisher (Cyborg), lo expresado por el actor es sólo la cima de lo desagradable que el director fue durante la producción. Tal como los fans de Justice League recordarán, hay una escena de unos cuantos segundos donde Ezra Miller (Flash), cae encima de Gal Gadot (Diana Prince) colocando su rostro sobre los senos de la heroína. Resulta que este supuesto “cómico” momento no fue consensuado por la actriz, quien se negó a realizarlo con todo y las amenazas de que vería destruida su carrera:

Dudo que alguna vez obtengamos detalles específicos de Ray Fisher sobre Joss Whedon, pero aquí hay uno que fui la primera en reportar: Gal Gadot no quería filmar esta escena, por lo que Whedon la hizo con una doble de acrobacias. Por eso no puedes ver su cara.

I doubt we’ll ever get specifics from Ray Fisher re Joss Whedon, but here’s one I was the first to report:



Gal Gadot didn’t want to film this scene, so Whedon did it w/ a stunt double. That’s why you can’t see her face.#DC #DCEU pic.twitter.com/efliLlY2EW — Grace Randolph (@GraceRandolph) July 1, 2020

No olvides agregar que la encerró en una habitación y amenazó su carrera si ella no hacía la escena. Eso es muy importante y no debe omitirse.

Don’t forget to add that he locked her in a room and threatened her career if she didn’t do the scene. That is very important and should not be omitted. — Jason Laboy Photography (@Jason24cf) July 1, 2020

Gal Gadot estaba muy incómoda y Ezra Miller estaba absolutamente bien con esta horrible escena. Tan desagradable y me alegra que la gente hable sobre su comportamiento desagradable en el set. Zack Snyder nunca hubiera hecho lo que hizo Joss Whedon. ¡Tan inquietante y más [miembros] del elenco necesitan hablar!

Gal Gadot was so uncomfortable and Ezra Miller was absolutely fine with this horrible scene. So disgusting & I am glad people speaking up about his disgusting behavior on set. Zack Snyder would have never do what Joss Whedon did. So disturbing & more of the cast need to speak up! pic.twitter.com/4brfILYZ13 — Josh Loves BLACKPINK #BlackLivesMatter✊🏽✊🏾✊🏿 (@supermangeek101) July 1, 2020

También te recomendamos: Liga de la Justicia: Kevin Smith revela que Joss Whedon odió el corte de Snyder y por eso rehizo casi toda la película

Joss gritó en la cara de Gal y amenazó con arruinar su carrera si se negaba a hacer la escena de senos de la caída. Gal se apegó a su moral.

Joss screamed in Gals face and threatened to ruin her career if she refused to do the tit fall scene.



Gal stuck to her morals. — STEusMOTus (@steusmotus) July 1, 2020

El hecho de que hizo exactamente la misma broma en Age of Ultron sólo dos años antes realmente muestra su crecimiento como director de comedia.

The fact that he did the same exact gag in Age of Ultron just two years earlier really shows his growth as a comedy director. pic.twitter.com/DSdZxfziiN — Jur-My-Yah (@Jay_Russell66) July 1, 2020

¿Joss no le gritó a Gal y la amenazó con su carrera? ¿O fue sólo un rumor?

Didn’t Joss scream at Gal and threaten her with her career? Or was that just a rumor? pic.twitter.com/IJbmXamsaV — anotheruser (@mysterioususerk) July 1, 2020

También hubieron primeros planos realmente incómodos e innecesarios de Gal detrás en Josstice League. Espero que rompa su silencio, pero tampoco ha dicho nada sobre el Synder Cut desde su anuncio oficial. Sé que mucho tiene que ver con Wonder Woman 1984.

There was also those really uncomfortable and unnecessary close-up shots of Gal's behind in Josstice League too. I hope shel breaks her silence, but she's not said anything about the Synder Cut either since its official announcement. I know alot has to do with #WW84 — Antony (@mrplainwhopper) July 1, 2020

Aparentemente una doble de la protagonista de Mujer Maravilla - 92% fue la responsable de realizar esta escena que Whedon se empeñó en agregar a la película. Como se muestra en los tuits de los fanáticos que apoyan este rumor, hay un momento similar en otra película del director: Avengers: Era de Ultrón - 75%. Definitivamente el cineasta no evolucionó mucho en su “humor”, pero ni siquiera sus amenazas pudieron lograr pasar sobre las creencias de la querida Gal Gadot.

La carrera de la actriz está brillando más que nunca y próximamente la veremos en su ya icónico papel de Diana Prince en Wonder Woman 1984. La película se estrenará este 2 de octubre.

No te vayas sin leer: Ray Fisher dice que Joss Whedon fue asqueroso y abusivo en el set de Liga de la Justicia