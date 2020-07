The Last of Us Part II: Actriz que interpreta a Abby recibe amenazas de muerte

The Last of Us: Part II - 100% ha recibido excelentes comentarios de parte de la crítica y los expertos en videojuegos que estuvieron esperando desde 2013 a que llegara esta increíble secuela. Sin embargo, a estas alturas todos sabemos que no todo ha sido miel sobre hojuelas para la compañía que hizo posible esta producción, Naughty Dog, debido a que los fans inundaron Metacritic con pésimas reseñas incluso antes de tener la oportunidad de jugar. ¿La razón? La mayoría están molestos con el desarrollo de la historia y la supuesta “inclusión forzada”, y como si esto no fuera suficiente, algunos han decidido amenazar de muerte a la actriz que interpreta al personaje de Abby. Ver para creer.

¿Pero quién es Abby y por qué los fans han estado odiándola desde el momento en que hizo aparición? Este personaje es uno de los principales en la trama de The Last of Us Part II, la cual conocimos desde 2017 gracias a un tráiler exhibido en la Paris Game Week. Para no entrar en muchos spoilers, esta chica que se sale por completo de los estándares de belleza femeninos, es la hija de un personaje que apareció brevemente en la primera entrega del videojuego, y que esta vez tiene una buena razón para buscar venganza y aniquilar a Joel.

Desafortunadamente los comentarios negativos no sólo se han limitado a Metacritic, algunos fans han llenado de odio las redes sociales de Naughty Dog y recientemente de los miembros del equipo de The Last of Us Part II. La víctima de amenazas como “te apuñalaré”, “voy a encontrarte y mataré a tu hijo” y “espero que tus padres mueran de cáncer” es la actriz que da voz al polémico personaje de Abby. Laura Bailey, famosa por otros papeles como Chun-Li en Street Fighter, Blaze the Cat en la franquicia de Sonic the Hedgehog, Nadine Ross en Uncharted y muchos otros más, reveló en su cuenta de Twitter que ha recibido estos mensajes de odio debido al videojuego (vía Comic Book):

Hombre. Intento sólo publicar cosas positivas aquí... pero algunas veces esto se vuelve un poco abrumador. Eliminé algunas de las palabras porque, ya saben, spoilers. Nota al margen. Gracias a todas las personas que me enviaron mensajes positivos para equilibrarlo. Significa más de lo que puedo decir.

Man. I try to only post positive stuff on here... but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers.



Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu — Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020

Tal como mencionó la actriz de voz en su tuit, además de los mensajes negativos (que evidencian lo preocupante que son los pensamientos y deseos de algunos de los aficionados a los videojuegos), también recibió mucho apoyo de miembros del fandom y del equipo de The Last of Us Part II. Entre ellos del director Neil Druckmann y de la intérprete de Ellie, Ashley Johnson, quien reconoció que está bien no estar de acuerdo con algo, pero es inaceptable realizar este tipo de amenazas:

Como diría la gente que propaga este tipo de odio, ¡qué impresionante y valiente! Espero que estos jugadores obtengan la ayuda mental que claramente necesitan. Desafortunadamente, éste es ahora el costo de hacer entretenimiento popular que desafía las convenciones. Laura no merece nada de esto.

As the people that propagate this kind of hate would say, how stunning and brave! I hope these gamers get the mental help they so clearly need. Unfortunately this is now the cost of making popular entertainment that challenges conventions. Laura doesn’t deserve any of this. ❤️ https://t.co/kHzXddZzIB — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 3, 2020

Si no te gusta algo, está bien que no te guste. Está bien no estar de acuerdo. ¿Esto? Esto es inaceptable. No amenazas la vida de alguien, la vida de su hijo o la vida de su familia.

If you don’t like something, it’s okay to just not like it. It’s okay to disagree.

This? This is unacceptable. You do not threaten someone’s life, their child’s life or their family’s lives. Period. https://t.co/e9sQS0HeLl — Ashley Johnson (@TheVulcanSalute) July 4, 2020

Actualmente HBO está trabajando en una adaptación de The Last of Us, misma que tendrá un guión escrito por Craig Mazin , el hombre detrás la aclamada y exitosa Chernobyl - 92%. Definitivamente las expectativas están puestas muy alto, y ojalá que para ese momento los fanáticos del videojuego que no han aceptado el desarrollado de su narrativa hayan superado el odio sin sentido.

