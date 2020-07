Walmart tendrá autocinemas en algunas sucursales

Luego de meses de confinamiento, poco a poco, una ‘nueva normalidad’ comienza a llegar a varios países, en los que la reapertura de negocios y lugares de esparcimiento ya es una realidad. Sin embargo, debido a que aún no hay una cura para la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, las personas aún están inseguras en retomar la vida social.

Debido a lo anterior, la industria del entretenimiento ha puesto especial énfasis, desde el inicio de la pandemia, en ofrecer soluciones para que millones de personas pudieran sobrellevar la crisis. Desde estrenos anticipados en streaming y plataformas que liberaron contenido gratuito, hasta la implementación de autocinemas, los cuales, hoy en día, debido a la situación que atraviesa el mundo, cobran una mayor relevancia.

Recientemente, se anunció que el ya conocido Tribeca Drive-In, el cual Tribeca Enterprises ha llevado a cabo, en Estados Unidos, desde hace 19 años, este 2020 tendrá más exposición, ya que hicieron una alianza con la cadena de tiendas de autoservicio Walmart para que más espectadores puedan gozar de esta experiencia de pantalla grande en la comodidad de sus automóviles (vía The Hollywood Reporter).

Tribeca es una compañía global diversificada de medios con sede en Nueva York, que fue fundada en 2003 por el actor Robert De Niro (El Irlandés - 100%, The Wizard of Lies - 72%, The Comedian - 25%), la productora Jane Rosenthal y el empresario Craig Hatkoff. Su misión es proporcionar a los artistas plataformas únicas para expandir la audiencia de sus obras y ampliar el punto de acceso para que los consumidores experimenten películas y medios independientes.

Es a partir de esto, que desde hace 19 años, Tribeca creó su programa Drive-In para acercar de una forma divertida y retro más películas a los espectadores, aunque en el contexto de la pandemia actual, esta iniciativa cobra mayor relevancia. Y es que la recién anunciada alianza con Walmart les permitirá llegar a más personas, quienes seguramente ya está ansiosas de salir y vivir la experiencia del cine nuevamente. Así lo explicó en un comunicado Rosenthal, quien se desempeña como CEO de la compañía (vía The Hollywood Reporter).

Drive-in ha sido un programa exclusivo para Tribeca desde que comenzamos el Festival de Cine de Tribeca hace 19 años después del 11 de septiembre. Tribeca Drive-In es mucho más que una forma divertida y retro de ver películas: es una de las formas más seguras para que las comunidades se reúnan. Estamos encantados de asociarnos con Walmart para reunir a más personas en torno a las experiencias cinematográficas compartidas por las que Tribeca es conocida.

Walmart transformará algunos de los estacionamientos de sus tiendas en autocinemas, lo que permitirá a los espectadores tener una experiencia de pantalla grande distanciada socialmente en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

El programa de este año de Tribeca Drive-In fue lanzado el 2 de julio, fecha en la que se comenzó a transformar 160 de los estacionamientos de distintos Walmarts en Estados Unidos. Las proyecciones en estos lugares se realizarán de agosto a octubre del presente año, con Tribeca programando más de 30 películas icónicas, que van desde clásicos como Volver Al Futuro - 96%, Tiburón - 98%, E.T., El Extraterrestre - 98%, hasta la reciente cinta de Max Barbakow, Palm Springs.

