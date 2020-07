Estudiante de cine realiza doblaje de Parásitos porque su hermana no quería leer los subtítulos en inglés

Está bien, definitivamente ésta es una situación demasiado extraña para las personas que vivimos en este lado del mundo. Leer subtítulos cada que ves una película es el pan de cada día de cualquier cinéfilo que no sea angloparlante nativo o que desee ampliar su horizonte cinematográfico más allá de Hollywood. Sin embargo, algo que es tan común para los países de habla hispana se convirtió en un problema cuando Parásitos - 100% no estrenó ninguna versión doblada al inglés. ¿Cómo resolverlo? Un estudiante de cine australiano decidió inmiscuirse en esta ardua labor y doblar el filme para que su hermana no tuviera que leerlo. Sin palabras.

Te podría interesar: Hulu responde a los trolls que quieren doblaje al inglés de Parásitos

La película de Bong Joon-ho (El Expreso del Miedo - 95%, Okja - 86%, Memories of Murder - 89%) se llevó varios galardones en la pasada temporada de premios, entre ellos los codiciados Premios de la Academia a Mejor Película y Mejor Director, sin duda sentó un precedente en la industria hollywoodense. Ningún filme de habla no inglesa había alcanzado este logro antes, lo que quiere decir que las barreras culturales e idiomáticas que antes eran una desventaja al momento de competir, se están difumando cada vez más rápido. No obstante, cuando el largometraje finalmente llegó a la plataforma de Hulu, algunos quejumbrosos externaron su molestia por no tener una versión doblada al inglés.

Tal como mencionamos al principio de la nota, esta situación no tiene ningún sentido para todas las personas que crecieron en un país donde no se habla esta lengua, por lo que las quejas de estos trolls que sólo buscaban boicotear el éxito del filme rápidamente fueron respondidas por Hulu. El distribuidor de la película coreana, Neon, también se ha estado divirtiendo a expensas de aquellos perezosos que no quieren leer los subtítulos y no hay ningún indicio de que Parásitos vaya a ser doblada por el momento. Bueno, quizás no por profesionales.

De acuerdo con lo que reporta IndieWire, lo que comenzó como una inofensiva broma terminó en un arduo trabajo de siete meses para lograr que Parásitos - 100% tuviera un primer rudimentario doblaje. El estudiante australiano de cine, televisión y animación, Oscar Cousins, quien está detrás del canal de Youtube OggyOgga, recientemente subió un video donde relata cómo fue su proceso para lograr darle voz en inglés a la película del director de Okja - 86%. Todo comenzó después de enterarse de que su hermana era “demasiado floja” para leer, por lo que se embarcó en toda una aventura que podemos mirar aquí.

También te recomendamos: Disney Plus anuncia estrenos de verano, incluyendo las películas de los X-Men

En el principio de su video de Youtube, el estudiante de cine advierte que estaba consciente que era imposible lograr que su audio fuera tan bueno como el original, pero quería lograr una versión de la película que por lo menos fuera observable para su hermana y el resto de sus amigos. Desde su posición como aficionado, Cousins reconoció que el doblaje es una profesión muy compleja y de admirarse.

El joven se encargó de casi todos los elementos con lo que debería cumplir una versión inglesa de Parásitos: la actuación de voz y la edición. Sin embargo, en estos siete meses sólo logró doblar la mitad de la película de duración de 2 horas y 12 minutos, así que su hermana y el resto de asistentes tuvieron que terminar leyendo la otra mitad. Al menos, hasta ese momento había logrado sembrarles el interés por la historia y al final no fueron tan duros con su intento de doblaje.

En estos momentos cada vez hay más servicios de streaming que se encargan de distribuir contenido en distintos idiomas, por lo que incluso una versión de Parásitos - 100% en otra lengua que no sea inglés no es para nada una locura. Finalmente la película logró poner sobre la mesa el debate sobre los subtítulos y los doblajes, sobre todo cuando se trata de entender una historia ubicada en un horizonte de sentido no occidental. En el futuro, seguramente más filmes de habla no inglesa seguirán ocupando lugar en las entregas de premios y ganando popularidad entre la audiencia.

No te vayas sin leer: Confirmado: el Óscar 2021 se retrasa a causa de la pandemia