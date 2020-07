Jim Carrey se burla de Hollywood en su nuevo libro: "Tom Cruise va a querer golpearme"

¡Quién mejor para hablar de Hollywood que un miembro de Hollywood! Jim Carrey (The Truman Show: Historia de una Vida - 94%, La Máscara - 77%, Sonic La Película - 89%) es enormemente conocido por su prolífica carrera que, principalmente en los años 90, nos regaló algunas de las mejores interpretaciones humorísticas. Tras haberse alejado un tiempo de la industria cinematográfica y dedicarse más a otros proyectos artísticos, el actor presenta su más reciente libro titulado Memoirs and Misinformation, donde combina la ficción con algunos de los momentos que más han marcado su extensa carrera. Tal parece que esta parodia no dejará a nadie afuera, y el propio autor revela que es probable que Tom Cruise no esté muy feliz con su representación en la novela.

Durante una entrevista reciente con The New York Times, el actor de Ace Ventura: Pet Detective - 42% reveló que Memoirs and Misinformation ha sido coescrito con la escritora Dana Vachon. Aseguró que el proceso para alcanzar el manuscrito final les llevó ocho años involucrados en el proyecto, mismo que sigue la historia de un Jim Carrey ficticio en busca del significado de Hollywood tras varios años de éxito como actor. El intérprete declaró que no le interesaba presentar estos acontecimientos de forma cronológica ni tal como sucedieron, por lo que utilizó el recurso de la sátira para hacer una reflexión sobre la industria y sus más conocidos miembros (vía Indie Wire):

No hay nada, en este momento de mi vida artística, más aburrido que la idea de escribir los eventos reales de mi vida en un orden cronológico. Intentando expandir mi marca. Esto no es eso. Jim Carrey en este libro es realmente un representante: es el avatar de cualquiera en mi posición. Del artista, de la celebridad, de la estrella. De ese mundo y todos sus excesos; glotonería, autoenfoque y vanidad. Algo de eso es muy actual. Simplemente no sabrás cuál es cuál. Pero incluso las cualidades ficticias del libro revelan una verdad.

Además de las claras referencias a Anthony Hopkins, Gwyneth Paltrow y otros conocidos miembros de Hollywood, Tom Cruise aparecerá en el libro de Jim Carrey bajo el seudónimo "Laser Jack Lighting” (por razones legales). El autor de esta novela aseguró que se están burlando de litigiosidad de la industria, por lo no está tan seguro si al protagonista de Misión: Imposible - 61% le encante o termine por golpearlo:

Sólo nos estamos burlando de la litigiosidad de Hollywood. Conozco a Tom Cruise. Puede que me pegue, pero bueno, tomaré la paliza por una obra de arte. Creo que le va a encantar.

El personaje de Carrey en su libro definido como “semi autobiográfico”, se encuentra en un momento de su carrera en el que está por decidir entre un papel como protagonista en un filme sobre Mao Zedong o una película de estudio basada en juguetes para niños. Su carrera toma un giro cuando conocer a un joven llamado Georgie, quien trabaja en conjunto con el guionista Charlie Kaufman en una nueva producción “que supera los límites”. En la vida real el actor se asoció con Kaufman para Eterno Resplandor De Una Mente Sin Recuerdos - 93%.

Quien también aparece en Memoirs and Misinformation, pero en una representación mucho más amena que la de Cruise, es Nicolas Cage, quien interpretará al coleccionista de cráneos de dinosaurios y mejor amigo ficticio de Jim Carrey. El autor del libro reveló que el protagonista de Color Out of Space - 86% ya sabe que aparecerá en esta publicación y se siente “honrado” y emocionado por esto:

Estuve hablando con Nic Cage hace un par de días. No le había dicho nada sobre el libro y luego un día se lo dije, y él simplemente dijo: ´Jim, estoy muy honrado, hombre. No tienes idea’. Le dije ‘Te di las mejores líneas’. ‘¡Es inaudito!’ Está tan emocionado por esto.

La versión digital de Memoirs and Misinformation ya puede adquirirse en Amazon. La publicación en pasta dura llegará el próximo 7 de julio.

