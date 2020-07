Geoff Johns es acusado de acoso sexual por dos fanáticas en Twitter

En el mundo de los cómics Geoff Johns es una figura destacada por haber escrito historias de DC Entertainment bien recibidas por fans y críticos; también muchos lo recordarán por su papel de productor en varias entregas del DC Extended Universe (DCEU), pero recientemente su nombre ha sonado por razones negativas, y ahora se suman dos acusaciones de fanáticas que aseguran haber sido acosadas por Johns.

El actual Jefe de la Oficina Creativa de DC Entertainment fue acusado por Ray Fisher, actor que interpretó a Cyborg en Liga de la Justicia - 41%, de haber permitido al director Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%) tener una actitud inmadura y poco profesional durante la producción de la película, y el tweet publicado por Fisher fue comentado por una usuaria de nombre cinnamon bun, que dijo haber notado algo raro en Johns desde hace años cuando le mandaba mensajes privados en la red social. Después de decir que siempre creyó que sería expuesto como una persona asquerosa, recibió muchos mensajes así que aclaró sus comentarios y reveló que el escritor le coqueteaba cuando tenía solo 17 años:

Para fortuna de Geoff, la acusación no habla de insinuaciones sexuales, y podría existir la justificación de que no sabía la edad de la fanática, pero es muy pronto para declararlo inocente. Aquí les dejamos los primeros tweets que lo incriminan de coquetear con una seguidora cuando era menor de edad:

Por lo que dice la usuaria de Twitter, Johns le escribió mensajes hace aproximadamente 7 años, y aunque no es justificación para él, era una época donde el acoso sexual estaba normalizado cuando se trataba de hombres poderosos. Fue a partir de octubre de 2017, gracias al movimiento #MeToo, que se comenzó a tomar en serio el asunto y varias celebridades que parecían intocables fueron condenadas al ostracismo.

Esta es la siguiente acusación, la cual proviene de la usuaria E Leslie Meehan, y cuenta en su extensa declaración que Johns se acercó a ella después de ayudarla con un favor que necesitaba para el sitio de fans de El Hombre de Acero - 55% que ella dirigía. La situación la hizo sentir incómoda pero guardó silencio, ahora quiere compartir su historia en apoyo a Ray Fisher.

I’m letting truth out about what I experienced from Geoff Johns. I’m not the only woman to have had this experience. @ray8fisher’s post has opened the door to help me- help us- speak out. #IStandWithRayFisher pic.twitter.com/xrnN4E5Ay0