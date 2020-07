Geoffrey Rush recibirá compensación millonaria por haber sido difamado por el #MeToo

Geoffrey Rush ha salido muy bien parado de sus acusaciones por agravio sexual. El actor australiano de 68 años recibirá un indemnización de talla increíble por la difamación a la que fue sometido en los últimos años, así lo revela The Guardian; el nombre de Rush estuvo muy presente en los tabloides debido a los artículos publicados por Nationwide News en 2017 y en donde se le señala como un depredador sexual durante la producción de la obra El Rey Lear de Sydney Theatre Company, dando paso a un juicio en donde el intérprete contraatacó con fuerza.

En las publicaciones de Nationwide News, propiedad de The Sydney Daily Telegraph, el medio se encarga de hacer una descripción detallada del comportamiento de Rush. No se mencionó el nombre de la víctima directa, sin embargo, Eryn Jean Norvill, quien interpretó a Cordelia, la hija del Rey Lear, declaró que Rush había tocado sus pechos deliberadamente sin su permiso. El actor ha negado todas las acusaciones.

La corte australiana encargada del caso desestimó la apelación emitida por el medio informativo presentada en 2019, la cual indica su obligación de pagar 2.9 millones de dólares australianos (US$ 2 millones) al actor como consecuencia de la difamación. El Tribunal Federal recalca su fe en que el juez no cometió error alguno y que el pago es una medida justa para el caso. Se trata de una suma récord que ha escandalizado a otros medios australianos y que ha puesto al actor en el centro del ojo público una vez más.

El periodista Jonathan Maron fue el autor de los dos artículos que presuntamente difamaron a Geoffrey Rush, por lo que se convirtió en la principal figura de la demanda impuesta por el actor. Cabe señalar que la indemnización pudo haber sido mucho mayor, por lo que la situación para NationWide News y The Sidney Daily Telegraph también pudo caer en algo más desesperado.

Cabe mencionar las acusación de Yael Stone, actriz que demandó a Rush por conducta inapropiada. A finales de 2018, Stone mencionó para The New York Times que sintió temor de hablar de su experiencia con Rush, ganador del premio de la Academia por Claroscuro, mientras pasaron tiempo juntos durante la obra The Diary of a Madman en 2010 y 2011. Stone culpa a Rush de varios agravios, entre ellos el de bailar desnudo frente a ella, utilizar un espejo para verla mientras se bañaba, y enviarle algunos mensajes textuales eróticos. En esa época ella tenía 25 años y el 59.

Es importante mencionar que en el caso de difamación por los artículos de Nationwide News, la corte no aceptó la solicitud del medio de incluir el testimonio de Yael Stone entre la evidencia. Esta decisión también escandalizó a los medios, los cuales condenaron la actitud de la corte por no hacer caso a las víctimas afiliadas al movimiento #MeToo. Ben English, editor de Daily Telegraph, señaló sentirse muy decepcionado por las decisiones de la corte. El periodista compartió algunas palabras:

Apoyamos a ambas mujeres en su decisión de compartir sus quejas. Continuaremos informando sobre temas como estos que son de gran preocupación para el público australiano. Según lo declarado por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Susan Kiefel, la semana pasada, no hay lugar para el acoso sexual en ningún lugar de trabajo.

